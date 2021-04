Биткойнът е на крачка от нов рекорд преди листването на Coinbase

Снимка: Bloomberg L.P.

Биткойнът е на крачка от нов ценови рекорд в понеделник благодарение на бичите настроения около предстоящото листване на най-голямата щатска криптоборса, съобщава Bloomberg.

Цената на криптовалутата поскъпна до над 61 хил. долара – най-високата стойност от близо месец, преди да поевтинее към 15 ч. до 60 163,70 долара, което е ръст от над 0,8% за последните 24 часа. На 13 март биткойнът достигна рекордната цена от 61 742 долара. За изминалата година стойността на дигиталните пари се е увеличила близо деветкратно, носейки значително по-висока възвръщаемост от традиционни активи като акции и злато.

Цените и на другите криптовалути, включително на по-популярните етер и рипъл, също растат. Стойността на над 6600 криптовалути, следени от CoinGecko, наскоро премина прага от 2 трлн. долара.

На фона на все по-широкото приемане на криптовалутите на Wall Street първичното публично предлагане (IPO) на борсата Coinbase Global Inc. разпалва интереса. Coinbase трябва да листне на Nasdaq на 14 април – първото излизане на пазара на голяма компания за криптовалути и тест за инвеститорския апетит към сектора.

„Криптокомпания, придвижваща се към IPO, е голяма повратна точка“, посочва Ник Джоунс, главен изпълнителен директор и съосновател на криптоплатформата Zumo. Според него именно подобни ходове карат потребителите да се чувстват по-сигурни по отношение на криптосектора.

Все по-голям списък от компании обмислят или вече са инвестирали в биткойн, привлечени от клиентското търсене, движението на цените и довода, че секторът може да служи като спасение от рискове като ускоряването на инфлацията. По-рано през тази година Tesla Inc. обяви, че е купила биткойни за 1,5 млрд. долара, а наскоро започна да приема и плащания с криптовалутата за своите електрически автомобили.

От Goldman Sachs Group Inc. също обявиха, че са близо до това да започнат да предлагат инвестиционни инструменти за биткойн и други дигитални активи на частни клиенти. Morgan Stanley пък планира да даде достъп на богатите си клиенти до три фонда, които позволяват собственост на криптовалути. Paypal Inc. and Visa Inc. пък започнаха да използват криптовалути като част от платежните си услуги.

Според проучване на компанията за управление на активи Robeco въпреки високата волатилност 1% разпределение на средства в биткойни при диверсифицирано, многокомпонентно портфолио може да е от полза, като се има предвид приликата със златото и почти нулевата обвързаност с други класове активи.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова