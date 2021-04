Манията по доуджкойна се опълчва на разпродажбите при криптовалутите

Снимка: Bloomberg L.P.

Почитателите на доуджкойна отбелязват още един успешен ден за започналата на шега криптовалута, въпреки че останалите токени изпитват трудности.

Към 12:50 ч. българско време криптовалутата поскъпва с над 6% за последните 24 часа до 0,405942 долара, след като по-рано през деня ръстът достигна до над 20%, показват данни на CoinDesk.

Цената на доуджкойна през последния месец. Графика: CoinDesk

На този фон секторът като цяло отбелязва солидни понижения. Биткойнът поевтинява осезаемо с близо 3,2% до 55 112,69 долара, след като през уикенда отбеляза най-голямото си поевтиняване в рамките на сесия от близо два месеца.

Втората по големина криптовалута етер се разделя с 4,7% до 2140,04 долара, а рипълът - с над 10% до 1,27 долара.

„Има една група от инвеститори, мнозина от които от поколението Y (хора, родени от средата на 80-те до началото на новото хилядолетие – бел. ред.), които гледат на това като на кауза, движение“, посочва Антони Тренчев, съосновател на Nexo пред Bloomberg. „Доуджкойнът е показателен за духа на времето, който се разкрива пред очите ни“, допълва той.

Новата порция волатилност при криптовалутите отново разпалва дебата за формирането на балон в сектора, свивайки пазарната им капитализация като цяло. Въпреки това тя остава близо до рекордните 2 трлн. долара – праг, който бе преминат преди около две седмици.

Ръстовете при доуджкойна бяха тласнати и от кампанията в Twitter с хаштага #DogeDay, като бе избрана датата 20 април, или 4/20 – символика, свързана с употребата на марихуана.

За водещите криптовалути поевтиняването все още не е голяма беда – биткойнът и етерът поскъпват с около съответно 90% и 180% от началото на годината на фона на засиления институционален интерес, посочва Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc. и Bank of New York Mellon вече навлязоха в сектора, а листването на борсата Coinbase на Nasdaq също значително подсили профила на криптосектора на основния пазар.

„Биткойнът се опитва да се стабилизира след срива през уикенда до територията на мечия пазар“, коментира Едуард Моя, старши анализатор на Oanda Corp. „Институционалното търсене може да види в тези масови разпродажби възможност за покупки. Биткойнът може да продължи да се стабилизира тук, като се формира нов търговски диапазон между 52 хил. и 62 хил. долара през следващите няколко седмици“, коментира още той.

И макар почитателите на доуджкойна да създават ръстове, то някои криптоинвеститори призовават за предпазливост.

„Изглежда наистина е сезон на алтернативните монети“, посочва Джъстин Чу, старши трейдър на Wave Financial. Той обаче очаква за повечето инвеститори на дребно да е най-добре да държат и купуват само биткойн и етер, а увеличаването на интернет интереса само повишава волатилността.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова