Пазарната капитализация на доуджкойна вече е по-голяма от тези на Ford и Heinz

Снимка: Getty

За криптовалута, започната като шега, доуджкойнът вече се намира в доста сериозно положение.

След като поскъпна с 400% през последната седмица, токенът вече е с пазарна капитализация от над 50,5 млрд. долара, показват данни на CoinMarketCap, цитирани от Bloomberg.

Това означава, че капитализацията му е по-голяма от тези на бизнес гиганти като Ford Motor Co. и Kraft Heinz Co., изравнявайки се почти с тази на Twitter Inc.

Към 15:50 ч. българско време доуджкойнът се разменя при цена от 0,3908 долара, което представлява повишение от 1,2% за последните 24 часа.

Още по темата Манията по доуджкойна се опълчва на разпродажбите при криптовалутите



Едва ли обаче има много други прилики между компаниите на сините чипове и криптовалутата, създадена единствено като шега в социалните мрежи. Но сходният размер на пазарните капитализации със сигурност подчертава същинския бум сред дигиталните активи, който завладя и по-традиционните инвеститори на Wall Street.

Една от основните причини за днешните ръстове на криптовалутата е кампанията в Twitter с хаштага #DogeDay на 20 април, или 4/20 - символика, свързана с употребата на марихуана.

Междувременно другите криптовалути продължават да поевтиняват, след като еуфорията около първичното публично предлагане на Coinbase миналата седмица утихна. Биткойнът се разменя за 55 957,92 долара, което е спад от 1,8%, при етерът понижението е от 2,7% до 2178,08 долара, а при рипълът – 7% до 1,29 долара, показват данни на CoinDesk.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова