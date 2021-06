САЩ: Очакваме ускоряване на европейската интеграция на Македония

Очакване за ускоряване на процеса на европейска интеграция за югозападната ни съседка е изразил държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в телефонен разговор с българския президент Румен Радев. Разговорът се е провел по инициатива на Блинкен, поясняват от президентството.

Обща е била позицията, че това е в интерес на стабилността и сигурността не само на региона, но и на Европа. Радев е припомнил последователната подкрепа на страната ни за членството на Република Северна Македония и е призовал за постигането на устойчиви и необратими резултати в изграждането на добросъседски отношения, както и за стриктното спазване на Копенхагенските критерии за членство, което ще ускори и процеса по приемането на преговорна рамка от ЕС за югозападната ни съседка.

Spoke with @PresidentOfBg Rumen Radev today. Bulgaria is an important @NATO Ally and a partner on key strategic issues including the @3seaseu Initiative and the Western Balkans. I look forward to our continued cooperation on defense issues, energy security, and the rule of law.