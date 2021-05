Милиони, за да се явиш на работа? Бонусите за шефовете са рецепта за беди

Снимка: Getty

Висшите мениджъри са свикнали да получават тлъсти бонуси, когато се присъединяват към нова компания, и щедри компенсации, когато е време да я напуснат. В последно време обаче те получават пари просто, за да останат, пише Крис Браянт в материал за Bloomberg.

Посочвайки нуждата да бъдат запазени талантите, туроператорът Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и операторът на кина AMC Entertainment Holdings Inc. също станаха част от растящата група компании, които са предложили на шефовете си големи бонуси наскоро. Hilton Worldwide Holdings Inc., Cineworld Group Plc и други пък са направили промени в пакетите от акции за мениджърите си, така че те да не се изкушат да си тръгнат.

Логични или не, такива награди обаче изглеждат неподходящи в период, когато обикновените служители са изправени пред голяма несигурност за работните си места. Те затвърждават впечатлението – вярно или не, че мениджърите нямат губещ ход; и може да предвещават един труден сезон на хладни срещи на акционерите за големите компании.

Ако трябва да сме честни, мениджърите не носят отговорност за пандемията и те трябва да работят упорито, за да подсигурят мерките за безопасност на служителите си, движението по веригите на доставка и добрите баланси. И на фона на продължаващата пандемия бордовете са готови да плащат щедро, за да си осигурят продължаване на работата. Междувременно много икономики се възстановяват, давайки на мениджърите предимство в преговорите с довода за нови възможности на други места.

Въпреки че някои шефове се отказаха от част от заплащането си в началото на пандемията, като цяло средствата им остават много високи.

Едва ли някой ще има против бонуса от 1 млн. долара за главния медицински директор на Moderna Тал Закс, за да продължи да надзирава работата върху ваксината на компанията срещу новия коронавирус. По-проблематично обаче е, когато компании, чието представяне се влошава, плащат на шефовете си, за да не напуснат. Също както и при други американски компании, подали документи за банкрут по Глава 11 от Кодекса за несъстоятелност на САЩ, Hertz Global Holdings обеща на мениджърите си милиони, за да останат (Hertz промени намеренията си, след като съдия определи идеята като „обидна“).

AMC възнагради мениджърите си със специални стимули за 17,5 млн. долара през 2020 г., въпреки че отчете 4,6 млрд. долара годишна загуба. Значително увеличение на оставките сред началниците, както и намаляване в стойността на обвързаните с акции компенсации са сред възможните обяснения. В година, в която хиляди служители бяха съкратени, възнаграждението на главния изпълнителен директор Адам Арън се удвои до 20,9 млн. долара.

За да накара Франк дел Рио да подпише договор за още три години като главен изпълнителен директор на Norwegian Cruise Line, операторът му предложи 8,8 млн. долара в бонуси и акции. Той също така получи и 10,3 млн. долара под формата на бонуси за изпълнение на досегашния си мандат, гарантирани от предишния му договор. Междувременно условието за изплащане на годишния му бонус от 3,6 млн. долара бе променено от изпълнението на цел, свързана с печалбата, към такова за намаляване на изразходваните пари. Така възнаграждението му се удвоява до 36,4 млн. за миналата година, което е доста объркано, като се има предвид загубата на групата от 4 млрд. долара за 2020 г. Компанията от своя страна заяви, че е било „от ключово значение“ да запази президента и главния изпълнителен директор в тези „бурни времена“.

Ръководителят на General Electric Co Лари Кълп пък доброволно се лиши от годишния си бонус за 2020 г. Той обаче не остана с празни ръце – благодарение на преразгледания му дългосрочен план за стимулиране чрез акции, той може да получи книжа на стойност до 230 млн. долара. „Гарантирането, че Лари ще продължи да води, бе една от най-важните стъпки, която бихме могли да предприемем в такъв период на голяма несигурност“, обясниха от GE.

Но дори и здрави компании трябва да очакват съпротива по въпросите с плащанията. Акционерите на Starbucks Corp. миналия месец отхвърлиха компенсационен план, който предлага на главния изпълнителен директор Кевин Джонсън възможност за бонус при изтичане на мандата от 50 млн. долара (вотът обаче бе необвързващ).

Британският производител на оръжия BAE Systems Plc също се готви за битка заради бонуса от 2 млн. паунда (2,8 млн. долара) за шефа Чарли Удбърн, за да не напусне. Актуалното финансово състояние на BAE е добро, но това не умилостивява критиците.

Създаването на план за възнаграждение, който да удовлетворява всички акционери, е трудна задача в момента. Ако затруднена компания твърде много затегне коланите, това може да доведе до напускане на служители. Ако обаче е прекалено щедра, мениджърите може да приберат незаслужени приходи. Във Великобритания тенденцията за планове за получаване на ценни книжа, които не са свързани с представянето, може да означава, че шефовете ще получат пари само защото са дошли на работа.

Съветите на компаниите трябва да имат предвид как обществото ще възприеме големите възнаграждения при сегашната обстановка. Плащането на пари за оставане на работа е рецепта за проблеми.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Бойчо Попов