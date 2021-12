Акции на още 100 световни компании се търгуват на пазар BSE International на БФБ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Акциите на още 100 топ световни компании се търгуват от днес на пазар BSE International на Българска фондова борса.

Инвеститорите могат да избират измежду финансови инструменти от 19 страни, сред тях на биотехнологични компании като BioNTech SE, Moderna Inc, Novavax Inc. и CureVac N.V, гиганти в телекомуникациите и електрониката като Xiaomi Corp., Verizon Communications Inc, Samsung Electronics Co. Ltd., автомобилния концерн Porsche Automobil Holding SE и летищния оператор Fraport AG.

Достъпни за търговия са и акциите на мултинационални енергийни компании като RWE AG и BP PLC, компании от сектора на фармацевтиката и медицинските технологии като Merck & Co. Inc, Carl Zeiss Meditec AG, Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG и технологични компании като Palantir Technologies Inc, Tencent Holdings Ltd, Snap Inc, TeamViewer AG, както и много други, съобщи БФБ.

"Интересът към търговията на международни компании-сини чипове до момента е причината да увеличим предлагането на този тип инструменти на БФБ. Акциите, листнати на BSE International, са постоянно котирани от маркет-мейкър, което ги прави лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност за пазарните участници", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Разширението става възможно чрез технологията за търговия на Deutsche Börse, която е глобален доставчик на пазарна инфраструктура.

Всички нови инструменти на BSE International са водещи в своя сектор, с международно представени структури, компании, които определят тенденциите в различни сектори на глобалната икономика, коментират от БФБ.

Пет месеца след старта на новия пазар BSE International българските инвеститори вече могат да правят вложения в близо 200 високоликвидни финансови инструмента.

По отношение на търговията и сетълмента на сделките страна по сделките на BSE International е TradeGate, която е маркет-мейкър по всички регистрирани на пазар BSE International емисии и ще осигурява ликвидност. Същинското прехвърляне на инструментите става в Clearstream Banking S.A., Люксембург между Централен депозитар и TradeGate.

Централен депозитар води регистрите на притежателите на финансови инструменти при сделки, сключени на БФБ.

