Диана Йорданова временно ще управлява и ресор инвестиционна дейност в КФН

Диана Йорданова. Снимка: Bulgaria ON AIR

Комисията за финансов надзор е определила Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание.

Диана Йорданова като заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, е избрана от Народното събрание на 11 октомври 2017 г. Тя е завършила Английската гимназия в Бургас и има магистърска степен по математика и по счетоводство и контрол.

Между 2004 и 2011 година е била управляващ собственик на частна компания. От 2007 до 2011 година е председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към общинския съвет гр. Бургас.

Народен представител е в четири Народни събрания – 41, 42, 43 и 44-то, като в 42-тото и 44-тото Народно събрание Диана Йорданова е заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор и член на Комисията по енергетика.

От решенията на КФН разбираме още, че е вписана последваща емисия акции в резултат на конвертиране на облигации в акции, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 13 975 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е следствие на увеличаване на капитала на дружеството от 113 154 291 лева на 127 129 970 лева. Емисията акции е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.



Петър Асенов Илиев е одобрен за член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД, а Дора Атанасова Андреева - за независим член на Надзорния съвет на същото пенсионноосигурително дружество.



Комисията е прекратила нотификационното производство за установяване на клон на територията на Република България на инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd.”, лицензиран от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC), по искане на дружеството.



КФН е отказал да впише „JVS Ltd.” („Джей Ви Ес” ЕООД) в регистъра, воден от КФН, като обвързан агент на инвестиционния посредник K-DNA Financial Services Ltd.



Регулаторът е взел решение да изпрати писмо до „Парк“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.



Писмо е изпратено и до инвестиционния посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за одобрение на Красимир Свиленов Киров за член на съвета на директорите на дружеството.

