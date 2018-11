КФН даде зелена светлина на Schroder да предлага у нас класове ценни книжа на 3 подфонда

Снимка: Pixabay

Комисията за финансов надзор е уведомила Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на общо 22 класа ценни книжа на 3 подфонда на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV, управлявано от Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg. Това става ясно от решенията на надзора, взети по време на вчерашното му заседание.

КФН е изпратил писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) и до инвестиционния посредник „K-DNA Financial Services Ltd”, лицензиран от CySEC, с искане за допълнителна информация и документи относно намерението на „K-DNA Financial Services Ltd“ да използва обвързан агент на територията на Република България.

От решенията разбираме още, че е уведомена Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционно дружество VIA AM SICAV отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфондове VIA SMART-EQUITY US и VIA SMART-EQUITY WORLD на инвестиционно дружество VIA AM SICAV, управлявано от Eric Sturdza Management Company S.A., Luxembourg.

Регулаторът е издал добрение на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. Пловдив, за замяна на „Оптима Одит“ АД с „Аракс Инвест“ ООД като обслужващо дружество.



Комисията е издала разрешение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД за включване на част от междинната печалба към 30 септември 2018 г. в размер на 1 800 000 лева в базовия собствен капитал от първи ред.



КФН е приела на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.



По статията работи: Магдалена Иванова