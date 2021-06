Китайският банков регулатор предупреждава за имотен балон

Гуо Шуцин. Снимка: Bloomberg LP

Китайският банков и застрахователен регулатор предупреждава финансовата индустрия за нарастване на лошите дългове и локални балони при недвижимите имоти.

„Делът на неизпълнение на задълженията на някои големи и средни компании се е увеличил, а кредитните рискове в банките нарастват", заяви шефът на надзорния орган Гуо Шуцин чрез видео послание по време на финансов форум в Шанхай.

Той посочи, че правителството ще намали част от помощта, която е предоставяло на бизнеса заради пандемията. Нараства и тенденцията за формиране на локални балони на пазара за недвижими имоти, където ситуацията ставала все по-сериозна, цитира го Bloomberg.

През 2020 г. централната банка насърчи финансовите институции да намалят лихвените проценти за компаниите, засегнати от пандемията, и да удължат сроковете за изплащане на кредитите. Това би трябвало да даде на кредитополучателите отсрочка по време на кризата.

Според централната банка китайските кредитори са раздали кредити за рекордните 3 трилиона долара през миналата година. Неизпълнението на задълженията по корпоративни облигации рязко нарасна през последните години: според Institute of International Finance те са възлизали през 2020 г. на 14 млрд. долара.

Инвеститорите също трябва да са наясно с потенциалните инвестиционни загуби в деривати и фючърси, свързани със суровините, каза Гуо. Неговият регулатор има намерение решително да „разчисти“ незаконните емисии ценни книжа и да прекъсне ръста на банковите дейности в сянка.

Инвеститорите, които спекулират с валута, злато или други стокови фючърси, ще платят същата висока цена като тези, които залагат, че цените на имотите никога няма да паднат, каза Гуо Шуцин. Спекулациите с деривати от страна на обикновени хора „са равносилни на прикрит хазарт и резултатът - загубите, е предопределен“, каза още той.

На фона на рекордните цени на някои суровини китайските официални лица се опитват да смекчат цените и да намалят част от спекулативното им покачване. Опазвайки се от надуване на балони с активи, Китайската народна банка също ограничава притока на пари към икономиката от миналата година, макар и постепенно, за да избегне срив на растежа.

Най-големите банки в Китай, включително Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co.,спряха отварянето на нови позиции в продукти, свързани със стоки като суров петрол, природен газ и соя за физически лица от април миналата година в опит да защитят клиентите си от волатилните цени на суровините.

Този ход бе предприет, след като продуктът на Китайската банка, свързан с петрола, доведе до загуби за клиенти за над 1 милиард долара, след като падна под нулата. Официалните данни показват, че има неизплатени суми в размер на 1,88 милиарда юана (265 милиона щатски долара) в инвестиционни продукти, което представлява по-малко от 0,01% от китайския пазар на управление на богатството.

Гуо защити макроикономическия отговор на Китай по време на пандемията. Критиката, че той представлява неадекватен принос за глобалния растеж, се основава на „предразсъдъци или неразбиране“, каза Гуо. Политиките спомогнаха за поддържане на икономическия растеж и предотвратяване на по-дълбока глобална рецесия, а стабилните експортни цени служат като „котва“ за глобалната инфлация, подхранвана от печатането на пари в развитите страни, каза той.

Същевременно финансистът нарече паричната политика на някои индустриални страни „безпрецедентно хлабава“. „Тези мерки стабилизираха пазара в краткосрочен план, но всички страни в света трябва да споделят отговорността за негативните ефекти", каза той.

