Графика на деня: Най-продаваните гейминг франчайзи

Снимка: Activision

Най-новото допълнение към франчайза Call of Duty бе представен в цял свят на всички платформи в петък, а както се вижда от графиката, това винаги е значително събитие в света на видеоигрите, пише Statista. Когато говорим за най-продаваните гейминг франчайзи на всички времена, екшън играта на Activision заема едва трето място след гиганта Mario на Nintendo и класиката за всички времена Tetris.

Към април 2021 г. продажбите на Call of Duty са надминали 400 млн. броя, което я нарежда преди емблематични имена като Pokémon, Grand Theft Auto и, разбира се, най-успешната футболна игра – сериите FIFA на EA Games.

Call of Duty е най-успешната игра в категорията „шутър“ от първо лице, и то излизайки много пред конкурентите си. Оценките за най-близкия му съперник – франчайза Battlefield на ЕА – предполагат, че от играта са продадени около 65 млн. броя.

В същото време обаче макар че CoD сменя разработчиците си и се преражда всяка година, Battlefield има много по-дълъг жизнен цикъл, а игрите обикновено се издават от DICE на всеки две или три години.

You will find more infographics at Statista

Още графики можете да видите тук

По статията работиха: автор Виктория Тошкова, редактор Аспарух Илиев