Кой ще бъде първият Netflix за видео игри?

Снимка: Архив Ройтерс

Стриймингът взриви филмовата и телевизионната индустрия. Само допреди пет години появата на Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и YouTube Premium звучеше като предвестник на смъртта на компании за милиарди долари, зависещи от навиците и желанията на милиони хора. Всичко това промени студийната дейност завинаги.

Онези, които се адаптираха, оцеляха, а публиката получи доста ползи в замяна на всичко това - най-вече възможността да гледа висококачествено съдържание по поискване, а напоследък и бум на печелещи награди и културно трансформиращи опции за развлечение, пише в свой анализ Engadget.

Според медията сега е ред на видео игрите. Идеята за услуга от типа “Netflix за игри” витае в пространството още преди видео стриймингът да се превърне в нещо толкова важно, но до момента не е намерила почва.

Стриймингът на игри е доста по-сложен процес от стрийминга на видео. Играта трябва да се предава без закъснение, за всеки един бутон, който играчът натиска.

Технологията и инфраструктурата за подобна потребителска платформа е почти тук. Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Verizon и редица други големи компании работят в тази посока, а вече разполагат със широколентовата връзка и други елементи, които са им необходими да пуснат подобни на Netflix услуги при това още тази година.

Стриймингът ще промени индустрията за видео игри по същия начин, по който го направи с филмите и телевизията. Ето и кои играчи са поели по този път.

Verizon

Носят се слухове, че без да вдига много шум Verizon тества услуга за стрийминг на игри, наречена Verizon Gaming, писа по-рано този месец The Verge. Алфа версията включва 135 игри, включително хитове като “Destiny 2”, “Red Dead Redemption 2 “, “Fortnite” и “God of War”. Според The Verge евентуалният план на компанията е да пусне Verizon Gaming на устройства за Android. Компанията не е обявила нищо по въпроса до момента, но очевидно изгражда инфраструктура, която да поддържа подобна система. Verizon прави големи крачки към 5G, следващото поколение мобилни мрежи, които ще позволят средна скорост на връзката от 300 Mpbs.

Google

Google наскоро направи бета тест на Project Stream - услуга, която обещава да поддържа всяка игра на всеки лаптоп или настолен компютър през браузъра Chrome. Тя изисква 25 Mbps връзка, но дори и при по-ниската част от спектъра Project Stream работи добре. Бета версията беше пусната през октомври, а Google не се срамуваше да призове хората да я тестват. Компанията има ясно предимство в стрийминга, благодарение на добрата си сървърна инфраструктура. Освен това нейни устройства за стрийминг оперират в домовете на милиони хора - Chromecast.