Лошото време отложи историческото изстрелване на SpaceX

Историческият първи полет на SpaceX с космонавти на борда бе отложен 20 минути преди изстрелването заради лошото време в Южна Каролина.

До отлагането се е стигнало заради притеснения за сигурността на екипажа на мисията Demo-2, съобщава CNBC.

Новата дата за излитането е насрочена за 30 май, събота.

„Заради метеорологичните условия изстрелването се отлага“, написа НАСА в туит. „Следващата ни възможност ще е събота, 30 май“, се казва още в съобщението.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh