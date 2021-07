Може ли някой от конкурентите да надмине Netflix?

Снимка: Bloomberg LP

В началото на сезона на отчетите един от нововъзникващите сценарии е, че конкурентни компании на Netflix Inc. като Walt Disney Co започват да се колебаят. Ако Disney не може да надмине Netflix, то тогава може ли някой?, пита в свой анализ за Bloomberg Тара Лашапел.

На 20 юли се очаква Netflix да публикува тримесечните си отчети, докато инвеститорите ще трябва да изчакат до 12 август, за да видят официалните данни на Disney. Ранните индикации са, че Disney + може да губи позиции в САЩ, тъй като Индия - държава, в която печели много по-малко пари на потребител - се превръща в един от най-големите и най-бързо развиващите се пазари. Глобалният мащаб е от решаващо значение, но за да спечелят стрийминг войните, компаниите трябва да спечелят САЩ.

Към края на последното фискално тримесечие на Disney, което приключи наскоро, услугата Disney + имаше 38 милиона потребители в Индия - същия брой, който имаше в САЩ и Канада, съобщи по-рано този месец The Information, позовавайки се на вътрешни данни на компанията. За Северна Америка това представлява лек ръст в сравнение с 37-те милиона, които имаше през февруари.

Вътрешните данни показват, че общият брой на абонатите в световен мащаб е около 110 милиона, които по-рано анализаторите очакваха Disney + да достигне през април, като досега стрийминг платформата има около 113 милиона абоната. Говорител на компанията оспори точността на данните. Важно е да се отбележи, че новата поредица "Loki" на Marvel, която дебютира миналия месец в Disney +, може да даде тласък в последната минута.

Докато супер феновете на Disney + не се нуждаеха убеждения да се регистрират в платформата, достигането до следващите 100 милиона абонати ще бъде много по-трудно. До голяма степен анализаторите са оптимистични, че акциите на Disney + трябва да продължат да се покачват, тъй като неговият изключително важен тематичен парк и ваканционен бизнес се възстановяват бързо от пандемията. Въпреки това е очевидно, че става все по-трудно за Disney + да надмине Netflix, чийто пазарен дял няма да бъде толкова лесно взет, дори и с тематичния парк на Disney Magic Kingdom.

Докато пандемичните ограничения от миналата година доведоха до нарастване на новите потребители, растежът на Netflix в САЩ отново се забавя. Анализът на Bloomberg Intelligence на данните от мобилното приложение за анализ на пазара Sensor Tower предполага, че глобалното търсене на приложението е все още на здравословните нива преди пандемия. Броят на свалянията на приложението през май и юни започва да показва подобрение от март и април, когато те претърпяха по-значим спад на фона на премахването на ограниченията. Запазването на повече от 200 милиона абонати ще бъде най-важният показател за напред.

Видимо е, че някои от най-големите предизвикателства пред Netflix в страната ще дойдат не от Disney, а от Apple TV + и Amazon Prime Video. Тяхното съдържание се опитва да бъде по-скоро истински заместител на Netflix, отколкото семейната, доминираща със супергерои платформа Disney +.

Apple TV + няма толкова много съдържание, но пък абонатите са доволни от добре представящите се филми и сериали. Телевизионната комедия Mythic Quest има рейтинг 97% в Rotten Tomatoes, както и сериалът Ted Lasso, който има също толкова висок рейтинг.

Смята се, че Apple Inc. обмисля поглъщането на американската медийна компания Hello Sunshine на актрисата Рийз Уидърспун , която продуцира The Morning Show. Amazon.com Inc. също наскоро се съгласи да придобие MGM, емблематичното филмово студио, което направи спечелилата награди "Еми" сензация The Handmaid’s Tale за стрийминг плаформата Hulu.

В Европа Netflix е по-уязвим. Потребителите на Disney+ имат една допълнителна функция, която абонатите в САЩ нямат – центърът за съдържание на услугата Star. В САЩ този вид съдържание съществува в стрийминг плаформата Hulu на Disney, която остава отделно приложение.

