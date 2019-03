Мъск показа снимка на "киберпънк камион" от Tesla

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск използва Twitter, за да покаже снимка на нещо, което описа като „снимка тийзър на киберпънк камион на Tesla”, който изглежда е двъхновен от киберпънк филма от 80-те „Блейд Рънър“, пише Bloomberg.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA