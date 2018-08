Някои от най-добрите инструменти за Cloud management през 2018 до този момент

Снимка: pixabay.com

Повечето облачни платформи използват финансовия модел pay-as-you-go (модел за предплащане на определен обем услуга), което може да направи управлението на общата употреба, както и управлението на разходите малко трудно.

Изключително лесно е тези неща да излязат от релси, а това може да се превърне в огромен проблем за малкия или среден бизнес, който зависи от този тип услуга. За това от Софтуерния университет предлагат кратък поглед на няколко от най-добрите инструменти за управление на облачни услуги, които имат за цел да подпомогнат управлението на разходите, употребата и цялостната оптимизация на потребителското преживяване.

1. Apptio

Цена: $45 000 годишно

Appito специализира в т.нар. „technology business management“ (TBM), който позволява на IT компаниите да държат с лекота цялостен поглед върху случващото се във вашите облачни (cloud) среди и най-вече ви помага да рационализирате разходите си. Подобно на други software-as-a-service (SaaS) инструменти, Appito дава на IT компаниите достъп до инструменти и таблици, от които те се нуждаят, за да осъществяват наблюдение на разнообразни IT ресурси, споделени във все по-усложняващите се облачни среди. Чрез тях компаниите могат да осъществяват споменатите вече финансов и цялостен cloud мениджмънт.

2. OneOps

Цена: Безплатно приложение с отворен код

Има няколко опции за мениджмънт на облачни среди чрез приложения с отворен код. Ако ви трябва решение за по-общо предназначение, то можете преспокойно да спрете избора си на OneOps – решение с open source лиценз, от retail гиганта Walmart. То работи на всички по-популярни публични облачни платформи и дава на потребителите видимост върху всички приложения в облачната среда. Освен наблюдението потребителите могат да скалират и поправят приложения, както и да прехвърлят приложения от една платформа на друга в зависимост от ценовите опции.

3. Snow for Cloud

Цена: Snow предлага безплатна тестова версия

Добре познатата шведска компания Snow Software, която работи в сферата на software asset management-a (SAM, или софтуерно управление на активите), предлага „Snow for Cloud“ услугата си за управление на ресурси в облачна платформа. Snow for Cloud осигурява детайлни анализи на IaaS ресурсите (Infrastructure-as-a-Service), както и на SaaS приложенията (Software-as-a-Service) които са в дадена платформа, без значение кой борави с тях.

4. Metricly

Цена: Предлага се в три пакета:

- „AWS Cost Optimization“, който е с месечна такса от $5;

- „Machine Learning Monitoring“ за $10 на месец;

- „Cost + Monitoring Bundle“ за $15 на месец;

Ако използвате Amazon Web Services (AWS) във вашата организация, тогава Metricly може да ви спести до 32% от вашите AWS разходи. Освен това предлага онлайн поддръжка, туториали, уебинари и всякаква необходима документация, така че вие с лекота да осъществявате мониторинг на cloud потреблението си, интегрираните приложения, инфраструктура и публичните облачни цени като цяло. Дашбордът на Metricly е изключително гъвкав, позволявайки на ползвателя да добави всякакъв специфичен мониторинг, какъвто иска да провежда.

По статията работи: Екип на Investor.bg