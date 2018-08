Новата жертва на Тръмп - Google

Американският президент Доналд Тръмп обвини Google, че манипулира резултатите от търсенията, за да показва само негативни неща за него, определяйки това като „много сериозна ситуация“, която ще бъде разгледана, пише Bloomberg.

В туит той отново посочва, че CNN публикува фалшиви новини за него, но обвиненията този път включват и други медийни организации.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...