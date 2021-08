Служителите на Amazon няма да се върнат в офисите преди януари

Снимка: Bloomberg L.P.

Американският технологичен концерн Amazon.com Inc. отлага завръщането на служителите си в корпоративните офиси и централи на фона на разгръщането на нова вълна на коронавируса. Компанията заяви, че на корпоративните служители няма да се налага да се връщат редовно в офиса до януари, ставайки поредната голяма компания, която отлага възобновяването на обичайните си работни навици, тъй като случаите на новия делта вариант на Covid-19 в САЩ растат, предава Bloomberg.

Най-големият онлайн търговец на дребно каза на служителите си в имейл в четвъртък, че трябва да планират да започнат да се връщат в офисите през седмицата след 3 януари. Преди това Amazon твърдеше, че служителите ѝ в САЩ и няколко други страни трябва да възобновят работата си предимно на място от офисите от началото на седмицата на 7 септември.

За Amazon работят повече от 75 хил. души в района на Сиатъл, повечето от които са в комплекса на корпоративните централи в Сиатъл и в близкия Белвю. Компанията има и големи офиси в района на Сан Франциско, Ню Йорк, Бостън, района на Лос Анджелис и в новия си кампус в процес на изграждане близо до Вашингтон.

Съседът на компанията в Сиатъл, Microsoft Corp., по-рано през тази седмица отложи плановете си за връщане в офиса до октомври и заяви, че ще изисква служителите и посетителите да покажат доказателство за ваксинация, преди да влязат в нейните сгради.

Технологичните гиганти Google и Facebook Inc. наскоро наложиха задължение за ваксинации срещу Covid-19 за служители, които отиват в офисите им. Google на Alphabet Inc. и Apple Inc. забавиха плановете си за връщане в офиса до октомври, а Apple заяви, че ще изисква работниците в някои магазини да възобновят носенето на маски, независимо от статуса си на ваксинация. BlackRock Inc. и Wells Fargo & Co. също отложиха своите планове за връщане в офисите до октомври, съобщи Bloomberg в четвъртък.

Amazon се отказа от налагането на задължение за ваксина за своите корпоративни служители или стотиците хиляди складови работници и служители в логистиката, които опаковат и изпращат артикули.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева