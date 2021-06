About You достига пазарна капитализация от 3,9 млрд. евро

Снимка: About You

Базираният в Хамбург германски онлайн търговец на модни стоки About You ще дебютира на борсата във Франкфурт в сряда. През миналата седмица ценовият диапазон на конкурента на Zalando бе определен в границата между 21 и 26 евро за акция, а във вторник вечерта About You обяви, че компанията, в която мажоритарен дял има Otto, е определила цената на предложението на 23 евро.

Това определя общия обхват на листването, включително преразпределенията, на 36 607 145 акции и около 842 млн. евро, което съответства на пазарна капитализация от 3,92 милиарда евро. През миналата седмица имаше коментари, че оценката може да достигне и 4,4 млрд. евро.

След приключване на първичното публично предлагане (IPO) се очаква публично търгуваните акции да възлязат на около 21%, при условие че опцията за придобиване на допълнителни акции на номинална цена се упражни изцяло.

Компанията генерира брутни приходи от 657 млн. евро чрез частно пласиране на 28 571 429 новоиздадени акции. В допълнение и 3 260 871 обикновени акции на приносител са продадени от мениджмънта.

Освен това до 4 774 845 обикновени акции на приносител се предоставят от съществуващите акционери GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH и Fashion Media Pool GmbH, за да се покрият евентуални свръхразпределения.

Според досега известната информация борсовият новак възнамерява да ползва набраните средства, за да се разшири. Пари от IPO-то може да бъдат използвани и за инвестиции в технологии.

About You е поредната известна нова компания за Франкфуртската фондова борса, след като по-рано през годината доставчикът на софтуер за Linux Suse, операторът на радиокули Vantage Towers и онлайн дилърът на употребявани автомобили Auto1 набраха милиарди евро от инвеститорите.

Онлайн търговецът на велосипеди Bike24, който обяви плановете си в понеделник, вероятно ще последва примера им. Според запознати севернобаварският автомобилен доставчик Novem, онлайн търговецът на очила Mister Spex и операторът на вятърни паркове Blue Elephant също са планирали пласиране на емисии за юни или юли.

About You бе основана през 2014 г. като дъщерна компания на групата за търговия на дребно Otto. Днес Otto е най-големият акционер, а освен него в компанията участват и финансовият инвеститор Heartland на датския предприемач Андерс Холш Повлсен.

Германският моден ритейлър About You навлезе на българския пазар в края на 2019 г. като част от европейската си експанзия. В първите месеци онлайн магазинът за дрехи и аксесоари направи агресивна рекламна кампания и комуникация чрез инфлуенсъри, за да си извоюва дял от пазара. Така About You стана директен конкурент на вече установената в България платформа Fashion Days, която от 2015 г. е част от румънския електронен търговец eMag.

About You отчете през изминалата фискална година до края на февруари приходи в размер на 1,17 млрд. евро (ръст с 57%), като за първи път е надхвърлена границата от 1 млрд. евро. За текущата финансова 2021/22 година About You, която все още е на загуба, предвижда увеличаване на продажбите с между 40 и 50 процента.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова