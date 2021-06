About You се стреми към борсова оценка до 4,4 млрд. евро

Снимка: About You

Онлайн търговецът на модни стоки от Хамбург About You планира да стане публична компания на борсата във Франкфурт още през следващата седмица. Акциите ще бъдат предложени за продажба на цена от 21 до 26 евро за брой, съобщи конкурентът на Zalando във вторник. Това би оценило дъщерното дружество на Otto на между 3,6 и 4,4 милиарда евро.

Най-малко 600 милиона евро от новоиздадените акции трябва да се влеят в самата About You. Компанията, която има повече от 30 милиона клиенти, възнамерява да вложи по-голямата част от приходите си в растежа и разширяване на технологичната си инфраструктура.

Още по темата И About You открива борсата



About You е поредният известен новак за Франкфуртската фондова борса, след като по-рано през годината доставчикът на софтуер за Linux Suse, операторът на радиокули Vantage Towers и онлайн дилърът на употребявани автомобили Auto1 набраха милиарди евро от инвеститорите.

Онлайн търговецът на велосипеди Bike24, който обяви плановете си в понеделник, вероятно ще последва примера им. Според запознати севернобаварският автомобилен доставчик Novem, онлайн търговецът на очила Mister Spex и операторът на вятърни паркове Blue Elephant също са планирали пласиране на емисии за юни или юли.

„Планираното IPO ни дава възможност да надграждаме силния си растеж, за да дигитализираме допълнително шопинг манията“, казва директорът на компанията Тарек Мюлер.

Освен групата за търговия на дребно Otto акционери са и финансовият инвеститор Heartland на датския предприемач Андерс Холш Повлсен. About You, която е основана преди седем години, е представена в страната ни от 2019 г.

Опцията за преразпределение за IPO-то на About You ще бъде покрита от портфолиото на съществуващите собственици GFH, SevenVentures, GMPVC German Media Pool GmbH и Fashion Media Pool.

През изминалата фискална година до края на февруари приходите на About You са нараснали с 57 процента до 1,17 милиарда евро, като за първи път е надхвърлена границата от 1 млрд. евро. За текущата финансова 2021/22 година About You, която все още е на загуба, предвижда увеличаване на продажбите с между 40 и 50 процента.

След първоначалното листване на Франкфуртската фондова борса на 16 юни до 21,7 процента от акциите трябва да бъдат търгувани публично с кода ВАС. Акциите могат да бъдат записани от вторник до 14 юни. IPO-то се организира от Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова