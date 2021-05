Биткойнът влиза като разплащателно средство и в аукционните зали

Снимка: EPA/БГНЕС

Лаконичните коментари на уличното изкуство на Банкси са много популярни. Толкова популярни, че негови снимки, изобразявани чрез проектори в аукционните зали, редовно водят до рекордни продажби - и медийно внимание. За галааукциона следващата сряда в Ню Йорк аукционната къща Sotheby’s обяви нововъведение, което вероятно ще влезе в учебниците по история.

За първи път физическа картина на платно от Банкси със заглавие „Любовта е във въздуха“ („Love is in the Air“) вече може да бъде закупена на търг не само с долари, но и с биткойн или етер, пише Handelsblatt.

По време на изненадващия рекорд през март обаче ситуацията беше съвсем различна. В търг на Christie's огромното крипто произведение на изкуството, незаменимият символ "Everydays: The First 5000 Days" от Бийпъл, все още трябваше да бъде платено в долари. Toвa ce cлyчи пpи пъpвaтa пpoдaжбa нa пpoизвeдeниe нa изĸycтвoтo, ĸoeтo нe cъщecтвyвa във физичecĸa фopмa. Базираният в Сингапур индийски крипто предприемач Вигнеш Сундересан плати рекордната цена от изумителните 69,3 милиона долара. Наскоро той натрупа огромно богатство, купувайки и търгувайки с цифрови валути, включително с автомати за биткойн.

Досега творбите на Банкси винаги са предизвиквали силен интерес. Полуразрушеното момиче с балон "Любовта е в кошчето" (Love is in the Bin“) предизвика бурни дебати през 2018 г. с цена от над милион лири за произведение на изкуството, унищожено от самия художник, и неговата маркетингова стойност.

След 9,9 милиона паунда за провокативното плато „Devolved Parliament“, което показва маймуни вместо хора като политици, максималната цена в момента е 16,8 милиона паунда. Толкова получи и „Game Changer“ на Банкси в търг на Christie's през март 2021 г.

Банкси, чието истинско име все още не е известно, е високо оценяван в целия свят заради своите остри, социално критични коментари. За произведението „Любовта е във въздуха“, което сега излиза на търг, той създава уличен боец в стил графити, който полумаскиран се протяга назад, за да хвърли експлозив или камък в противоположната посока. Но вместо оръжие, художникът пъха в юмрука на демонстранта ръчно рисуван букет цветя.

И по този начин творбата губи горчивата си ирония и се превръща в знак на надежда. Sotheby’s оцени този мирен протест на 3 до 5 милиона долара. За първи път на 12 май в Ню Йорк купувачът може да плати цената в криптовалута, посочва Sotheby’s тази иновация в собственото си прессъобщенмие.

Но премията, която също трябва да бъде платена от купувача, трябва да бъде изплатена в долари - много старомодно. Колкото и Sotheby’s да напредва с приемането на криптовалути, счетоводството и отчетите все още се придържат към известните валути.

Аукционната къща работи с Coinbase, за да проправи пътя за технически разбиращите клиенти, които искат да плащат с криптовалути. „Лесната за използване платформа“ стартира дейност едва през 2012 г., за сравнение - Sotheby’s е в бизнеса от 1744 г.

