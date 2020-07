Челната петица на най-богатите хора в света вече има нов член

Мукеш Амбани. Снимка: Bloomberg L.P.

В продължение на години петимата най-богати хора на света бяха една относително непроменима група – неколцина американци, един-двама европейци и от време на време един мексиканец.

Това обаче се промени тази седмица. Индиецът Мукеш Амбани влезе в четвъртък в престижната шортлиста на пето място, измествайки Стив Балмър, със състояние от 77,4 млрд. долара.

В петък неговото богатство нарасна с още 3,5 млрд. долара, приближавайки го още по-близо до четвъртия Марк Зукърбърг.

Изкачването в класацията е поредният крайъгълен камък за 63-годишния милиардер, чието лично състояние набъбна с 22,3 млрд. долара от началото на годината.

Председателят на Reliance Industries Ltd. се изкачи с девет места в Bloomberg Billionaires Index от януари насам, след като акциите на неговия конгломерат поскъпнаха със 145% от дъното си през март благодарение на инвестиции от играчи като Facebook Inc., Silver Lake и BP Plc.

Предприемчивостта на Амбани превърна Индия в лъч светлина в полето на сливанията и придобиванията през тази година. Индийският телевизионен канал ET Now съобщи по-рано, че Amazon.com Inc. е в начални преговори за дял в подразделението за търговия на дребно на Reliance.

Амбани влезе в групата на десетимата най-богати хора на планетата едва миналия месец. Само преди две седмици той изпревари по богатство Уорън Бъфет, който сега е шести в общото класиране. Той дори успя да изпревари имена като Илон Мъск и съоснователите на Google Сергей Брин и Лари Пейдж дни по-късно.

Вторият по богатство азиатец е съоснователят на Tencent Holdings Ltd. Пони Ма, който се класира на 18-а позиция. Милиардерите от региона се представят по-добре от тези в другите части на света, с изключение на Австралия и Нова Зеландия, показва класацията на Bloomberg с 500-те най-богати хора на планетата.

Но въпреки че възходът на Амбани е впечатляващ, основателят на Amazon Джеф Безос отбеляза най-голям ръст на състоянието си за годината, прибавяйки 64 млрд. долара.

По статията работи: Елена Илиева