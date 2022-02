Циничните игри на Пекин

В петък зрителите на Националния стадион в Пекин и пред телевизионните екрани по целия свят станаха свидетели на грандиозна постановка. Но церемонията по откриването на Олимпийските игри беше забележителна не заради прекрасната хореография, впечатляващите фойерверки или симпатичните детски танцови групи.

По-скоро геополитическата обстановка и силната китайска пропаганда превърнаха церемонията по откриването в странна пиеса, която едва ли би могла да бъде по-далеч от реалността.

Томас Бах бе главният герой в тази постановка. Ръководителят на Международния олимпийски комитет (МОК), изправен до китайския държавен глава и партиен лидер Си Дзинпин, благодари на Китай за „безопасните“ игри пред очите на световната общественост.

Въпросът е: за кого са безопасни? Седмици преди церемонията по откриването активисти за правата на човека вече бяха отстранени от Пекин. Едва преди началото на церемонията по откриването нидерландският журналист Сьорд ден Даас, известен кореспондент от Китай от много години, беше тормозен от охранител и възпрепятстван да работи по време на пряко предаване в близост до националния стадион - на живо по нидерландската телевизия.

About 2 hours ago the China reporter @sjoerddendaas for the Dutch public broadcaster @NOS is pulled away while live on the Dutch national news close to the Beijing National Stadium! #Beijing2022WinterOlympics #Beijing2022 @DrewPavlou @BaldingsWorld @benedictrogers @joshrogin https://t.co/bQe3izoRJA pic.twitter.com/XoQTpZFUI2