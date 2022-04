"Фантастични животни" измести "Соник" от върха на боксофиса в Северна Америка

Снимка: Fantastic Beasts Facebook page

„Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор“ – новото продължение на франчайза, базиран на книгите за Хари Потър, дебютира в кината в Северна Америка този уикенд и успя да измести от първото място „Соник: Филмът 2“ след две седмици начело на класацията, пише Bloomberg.

Третата лента от поредицата „Фантастични животни“ генерира 43 млн. долара през уикенда в САЩ и Канада, сочат данни на Comscore. Boxoffice Pro прогнозираше 44,1 млн. долара приходи от продажби за по-дългия великденски уикенд. Филмът разказва за зоолога Нют Скамандър и битката му с тъмен магьосник.

„Соник: Филмът 2“, който миналия уикенд стана най-печелившият детски филм от началото на пандемията, а този уикенд събра 30 млн. долара, се класира втори.

Научнофантастичната продукция „Everything Everywhere All at Once” генерира 6,2 млн. долара и се оказа четвърта в боксофиса.

Малко повече от половината от критиците препоръчват новия филм „Фантастични животни“, сочат данни от RottenTomatoes.com. По този показател лентата се представя по-добре от предшественика си „Фантастични животни: Престъпленията на Гриндевалд“. В новата продукция Еди Редмейн отново участва като магьосник, който изучава магически създания. Джъд Лоу пък влиза в ролята на Албус Дъмбълдор.

„Фантастични животни“ е грабващ вниманието семеен филм, каквито студиата смятат за добри за кинопремиери.

Всеки от филмите от франчайза е генерирал по-малко през дебютния си уикенд спрямо преходната продукция. През 2016 г. първият „Фантастични животни и къде да ги намерим“ събра над 74 млн. в кината в САЩ и Канада през първия си уикенд на голям екран, а „Престъпленията на Гриндевалд“ генерира 62,1 млн. долара според Box Office Mojo.

От началото на годината приходите от продажби в боксофиса в Северна Америка са нараснали петкратно до около 1,73 млрд. долара спрямо година по-рано, сочат данни на Comscore.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Виктория Тошкова