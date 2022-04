Германия задържа най-голямата яхта в света

Яхтата по време на ремонта си в германското пристанище. Снимка: Bloomberg Lp

Акостиралата в пристанището на Хамбург луксозна яхта Dilbar е задържана въз основа на санкциите на ЕС заради инвазията на руските войски в Украйна. Считаната за най-голямата луксозна яхта в света, струваща повече от 500 млн. евро, е с наложен запор и следователно „не може повече да бъде продавана, наемана или обременявана с тежести", както заяви говорител на Федералната криминална служба (BKA) пред DPA. По-рано NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung съобщиха за случилото се.

В началото на март вече имаше спекулации за конфискацията на дългия 156 метра и широк 24 метра кораб, построен през 2016 г.

Проблемът бе в доказателството за собственост на яхтата. А предоставянето на такова е необходимо, за да може да се наложи запор. Особено в сферата на суперяхтите корабите често се регистрират чрез холдинги или компании от типа „пощенски кутии“ в данъчни убежища, за да се скрият истинските собственици. В случая с Dilbar BKA е успяла да идентифицира сложна конструкция на офшорна компания и по този начин да разкрие истинската собственост на луксозната яхта. Собственикът е сестра на олигарха Алишер Усманов, който е лоялен към Кремъл.

Първоначално се предполагаше, че собственик е самият Усманов. Той бе санкциониран от ЕС на 28 февруари, а през март – и от Великобритания и САЩ. Сестра му е санкционирана от ЕС и Великобритания от април, след като властите установиха, че предприемачът ѝ е прехвърлял свои активи. Германските власти също са доказали, че Усманов вече е прехвърлил редица активи на сестра си Гюлбахор Исмаилова през 2017 г. Официално собственик на Dilbar е компанията Navis Marine Ltd. от Каймановите острови. Нейният акционер обаче е кипърската холдингова компания Almenor Holdings Ltd., която на свой ред се управлява от швейцарската компания Pomerol Capital SA в полза на The Sisters Trust.

„От 2017 г. Алишер Усманов вече не е акционер в този тръст, което прави сестра му Гюлбахор Исмаилова единствен бенефициент на яхтата Dilbar", се казва в списъка със санкции на ЕС, публикуван в Държавния вестник на Европейския съюз.

Според услугата за проследяване на кораби vesselfinder.com Dilbar е в пристанището на Хамбург от началото на януари. Оттогава тя е ремонтирана в сухия док на корабостроителницата Blohm+Voss. Тъй като в момента не е готова за отплаване, не е успяла да напусне пристанището.

