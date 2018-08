Графика на деня: Кое е най-скъпото първенство в Европа за последните 10 години?

Снимка: Архив Ройтерс

Новият сезон за европейските футболни първенства стартира отново съвсем скоро, а играчите от Английската висша лига и френската Лига 1 ще бъдат сред първите, които ще се отправят към стадионите този уикенд. Макар че трансферният прозорец все още не е приключил в повечето първенства и все още се очаква да има трансфери, едно нещо е сигурно: общата стойност на отборите отново е нараснала спрямо предишния сезон, коментира Statista.

Графиката на изданието, базирана на данни на Transfermarkt, показва резкия скок на пазарната стойност на играчите от петте основни европейски първенства през последните 10 години. От 2008 г. насам общата стойност на футболистите в петте първенства е нараснала повече от двойно, достигайки общо около 23,5 млрд. евро в началото на сезон 2018-19 г. Този ръст се е ускорил през последните години, най-вече заради увеличението в цените на телевизионните права и маркетинговите долари.

Общата стойност на играчите от френската Лига 1 се е повишила над два пъти между 2008 и 2018 г., но въпреки това остава доста след Английската висша лига и на последно място сред петте първенства със „скромната“ сума от почти 2,75 млрд. долара. Безапелационният лидер обаче е лигата на Англия, което е най-скъпото първенство със сумата от 7,83 млрд. долара. Тя се радва на договори за телевизионни права, които са около два пъти по-скъпи от тези на френската Лига 1, а е подкрепена и от обменния курс на паунда.

По статията работи: Виктория Тошкова