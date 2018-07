Графика на деня: Възходът на Netflix на наградите Еми

Сериалът Stranger Things, който получи 12 номинации за Еми. Снимка: Stranger Things Facebook Page

За пръв път в историята Netflix получи повече номинации за наградите Еми от която и да е друга телевизионна мрежа тази година, съобщава Statista. Гигантът в стрийминг услугите бе удостоен със 112 номинации от Академията за телевизионни изкуства и науки в четвъртък, с което задмина дългогодишния и безапелационен лидер в тази категория – HBO, с три номинации.

Наградите Еми се раздават всяка година за отлични резултати в телевизионната индустрия. Те се най-престижната награда в телевизията, равнявайки се на Оскарите за филмовата индустрия.

Макар че признанието от критиците е второстепенно за акционерите на Netflix, които са склонни да се фокусират върху финансовия елемент и ръста на абонатите, компанията е признавала в миналото, че оригиналното ѝ съдържание е най-важният двигател за растежа на абонатите.

Признанието на критиците към предаванията ѝ вероятно ще помогне на Netflix да превърне милиардните си инвестиции в съдържание в нови абонати.

Когато Netflix получи първите си номинации за Еми през 2013 г., участието на компанията в награждаването бе сравнително изненадващо. Фактът, че същата година спечели три награди за сериала „Къща от карти“, бе невероятен, тъй като това бе първият път, в който строго онлайн услуга печели най-голямата телевизионна награда.

През последните пет години обаче Netflix е редовен участник на престижните награди. Затова когато те бъдат раздадени по-късно тази година, компанията вече няма да бъде сложена на „детската маса“.

You will find more infographics at Statista

Други графики вижте тук

По статията работи: Виктория Тошкова