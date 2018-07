Япония се насочва към казината с новоприет закон

Снимка: Архив Ройтерс

Японският бизнес вероятно все повече ще се опитва да се включи в първите курорти с казина в страната, след като в петък парламентът прие закон, който изчиства пътя за мащабни хазартни дейности – бизнес, за който се очаква да генерира приходи за няколко милиарда долара, разказва Ройтерс.

Япония легализира казината през 2016 г., но бе нужен допълнителен закон, който да уточни специфичните регулации преди тези курорти – комплекси с казина, магазини и пространства за конференции – могат да бъдат изградени.

Новият закон, който позволява първоначалното предоставяне на три лиценза, изискващ 30-процентов данък върху приходите от хазарт и ограничаващ пространството на казината до 3% от общия размер на курортите, предоставя повече яснота по темата.

Той ще даде кураж на местните компании, които все още са предпазливи към сектора, свързван от обществото в Япония с пристрастяване и престъпност, да подготвят почвата, на която да се конкурират за дялове, коментират мениджъри на казина и лобисти за Ройтерс.

Наградата за Япония е ясна: тези курорти ще печелят приходи от до 25 млрд. долара, казват анализаторите, което представлява шанс за растеж на местните компании, борещи се от години с дефлация и слабо търсене.

Различни японски фирми от сектори като финанси, недвижими имоти, строителство и туризъм ще се опитат да спечелят дялове в консорциуми с оператори на казина, коментира източниците.

Макар че за момента няма японска компания, която да е обявила конкретни планове, компаниите, които според лобистите търсят участие, включват Obayashi Corp, Mitsubishi Estate Co и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG).

Говорител на Obayashi, който през май събра екип, който да проучи курортите с казина, заяви, че компанията не е решила дали да участва в някой проект. Mitsubishi Estate пък каза, че шансовете да поеме дял са ниски, но включването в свързани имотни проекти е възможно.

Говорител на банковото подразделение SMFG заяви, че компанията не обмисля инвестиции в курорт, но разговаря с чуждестранни оператори, проучвайки сектора.

Международните оператори на казина, които искат да навлязат в Япония, включват Las Vegas Sands Corp, MGM Resorts International и Galaxy Entertainment Group от Макао.

По статията работи: Виктория Тошкова