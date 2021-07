IPO-то донесе на About You нови клиенти и ръст на продажбите

Основателите Себастиан Бец (вляво), Тарек Мюлер и Ханес Визе по време на IPO-то. Снимка: About You

Онлайн търговецът на дребно за модни стоки About You стартира добре финансовата си 2021/22 година благодарение на многобройните нови клиенти и силното търсене на нови колекции и модни марки. Хамбургската компания обяви в четвъртък, че приходите ѝ от продажби са се повишили с 65,5% до 422,1 млн. евро през първото фискално тримесечие. Същевременно компанията потвърди очакванията си за годината.

Дъщерното дружество на Otto наскоро излезе на фондовата борса във Франкфурт и беше оценено на малко под 4 млрд. евро. „Успешното IPO през юни допълнително повиши нивото ни на информираност и финансовата ни мощ“, каза главният изпълнителен директор на компанията Тарек Мюлер, а финансовите резултати се приеха добре на пазара. Акциите на About You поскъпват с повече от два процента по обяд, предава Ройтерс.

Наскоро конкурентът на Zalando разшири дейността си на три нови пазара - Гърция, Португалия и Норвегия. Засега не се предвижда скорошна нова експанзия, дори ако Мюлер предвижда дългосрочни дейности извън Европа. „Все още виждаме много потенциал в съществуващите ни 26 пазара и ще продължим да се фокусираме изцяло върху това“, каза той пред Ройтерс.

About You вече има 9,2 милиона активни клиенти, с 42% повече, отколкото през февруари. Големият конкурент от Берлин Zalando, който ще представи своите тримесечни данни на 5 август и нарасна силно по време на пандемията, сега има 42 милиона. За разлика от много от своите конкуренти, About You управлява и технологично подразделение, което продава инфраструктурни решения на компании като Marc O'Polo и North Face. Продажбите в тази област са нараснали през последното тримесечие с почти 136 процента до 34,5 милиона евро.

Поради големите инвестиции в разширяването на бизнеса и новите колекции, например с певицата Лена Майер-Ландрут, About You все още е на загуба. Коригираната оперативна загуба (Ebitda) се увеличи до 12,3 милиона евро след 10,7 милиона евро за същия период на предходната година. Финансовият директор Ханес Визе коментира темата така: „Ние потвърждаваме нашата прогноза и считаме за реалистично да достигнем горния край на диапазона на прогнозата за продажбите за годината като цяло“.

В най-добрия случай приходите вероятно ще бъдат 1,75 милиарда евро. About You не се притеснява от бързото разпространение на делта варианта на вируса. „Следим ситуацията много внимателно, но в момента няма причина за безпокойство“, казва Мюлер.

Германският моден ритейлър About You навлезе на българския пазар в края на 2019 г. като част от европейската си експанзия. В първите месеци онлайн магазинът за дрехи и аксесоари направи агресивна рекламна кампания и комуникация чрез инфлуенсъри, за да си извоюва дял от пазара. Така About You стана директен конкурент на вече установената в България платформа Fashion Days, която от 2015 г. е част от румънския електронен търговец eMag.

Освен модни продукти към крайни клиенти компанията предлага и услуги, насочени към бизнеса (B2B), сред които облачни и маркетинг решения. Доставката и евентуално връщане на стоката са безплатни. Компанията твърди, че се отличава от конкурентите си по това, че предлага на потребителите персонализирани продукти на база онлайн активността им и предишни техни търсения.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова