Just Eat Takeaway напуска FTSE 100 този месец

Just Eat Takeaway.com NV излиза от FTSE 100 на 20 септември, съобщи FTSE Russell в тримесечния си преглед на промените в показателя. Напуска го и Weir Group Plc, а на мястото на излизащите идват Meggitt Plc и Wm Morrison Supermarkets Plc, съобщава Bloomberg.

FTSE Russell класифицира Just Eat Takeaway като британска, след като местната Just Eat се обедини с нидерландската Takeaway.com, след като обединението обяви, че маха акциите си от холандската борса. Впоследствие Just Eat Takeaway се отказа от намерението си и FTSE Russell трябваше да я класифицира като нидерландска.