Подкрепена от Роджър Федерер швейцарска компания за маратонки планира IPO в САЩ

Швейцарският производител на маратонки On Holding AG, чиято технология за омекотяване на подметката привлече тенис легендата Роджър Федерер като инвеститор, планира да набере до 622 милиона долара от планираното си първично публично предлагане (IPO) в Ню Йорк, съобщава Bloomberg.

Базираният в Цюрих производител възнамерява да емитира 31,1 млн. акции на цена от 18 до 20 долара всяка. Продажбата би оценила компанията на цели 5,5 млрд. долара, ако се използва т. нар. green shoe опция (опция за допълнително количество ценни книжа).

On се превърна в една от най-бързо развиващите се марки маратонки в света, откакто беше основана преди десетилетие. Пандемията от коронавирус даде положителен тласък на бранда, стимулирайки сектора, след като блокадите насочиха повече хора към спорта. Обувките, известни със своите отличителни възглавници на подметката, вече разполагат с голяма база от фенове.

Компанията продава 25,4 милиона акции, докато съществуващите акционери предлагат 5,7 милиона броя от книжата.

В списъка с инвеститори в компанията влизат Stripes, инвестиционната компания за растеж, основана от Кен Фокс, както и Point Break Capital. Азиатската компания за инвестиции в частен капитал Hillhouse също притежава дял в On.

Федерер стана акционер в On през 2019 г., а миналата година компанията представи обувка, в чието проектиране участва и тенисистът. Маратонката е кръстена на него и се продава на цена от 200 долара.

Според Handelszeitung Федерер е инвестирал около 50 милиона франка в On към февруари.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. LLC, UBS Group AG и Credit Suisse Group AG уреждат първичното предлагане.

