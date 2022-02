Пощенските марки с лика на британската кралица влизат в дигиталната ера

Изобретяването на пощенските марки преди повече от 180 години променя начина, по който хората изпращат и получават писма. Сега пощенските марки влизат в дигиталната ера – марките на британските Кралски пощи вече ще са с баркодове, съобщава BBC.

От вторник хората ще могат да сканират кодовете с приложение на пощите и да гледат анимация с популярния телевизионен анимационен герой Овцата Шон. В даден момент ще стане възможно хората да гледат видеа и дори поздравления от подателите.

Кралските пощи обаче предупреждават, че промяната означава, че някои от пощенските марки ще трябва да бъдат използвани преди януари 2023 г. или да бъдат разменени за нови.

Кодовете ще бъдат налични върху ежедневните марки с лика на кралицата.

Анимацията с Овцата Шон, създадена от студио Aardman за Кралските пощи, е първата от серия видеа, планирани за пускане през 2022 г. Хората, изпращащи поща с марки, ще могат да избират кое видео да види получателя, когато получи пратката си.

„Въвеждането на уникални баркодове върху пощенските марки ни позволява да свържем физическото писмо с дигиталния свят и отваря възможности за редица нови иновативни услуги в бъдеще“, заяви главният търговски директор на Кралските пощи Ник Ландън.

Според анализаторската компания Mintel потребителите са използвали често QR кодове през пандемията, а броят на хората над 65 години със смартфони бързо расте.

„Във все по-дигиталния свят физическото писмо може наистина да изпъкне, но възможността това писмо да се свърже безпроблемно с цифрово послание ще предложи най-доброто от двата свята“, коментира директорът на медийните и технологични проучвания в Mintel Томас Слайд.

Пощенската марка Penny Black е първата залепваща марка в света и е издадена за пръв път в Обединеното кралство през 1840 г. Тя помага да се промени начина, по който се изпращат писмата, правейки ги по-евтини и по-прости.

