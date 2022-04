Руснаците не понесоха посланието за войната на Бундеслигата

„Спри войната, Путин!". Посланието се появи на рекламните табла на стадион "Билефелд Алм" по време на мача между Арминия и рекордьора шампион на Германия Байерн Мюнхен (0:3). Ясно послание срещу агресивната война на Русия срещу Украйна, която продължава вече почти два месеца. И оскърбление за руския лицензиант на Бундеслигата MatchTV, който прекъсна излъчването на мача на Великден (за католиците той бе този уикенд, б. ред.).

След малко по-малко от 30 минути излъчването на мача по MatchTV беше спряно по средата на атака на Байерн с кратък коментар. Телевизионният оператор продължавал да се придържа към принципа да държи спорта далеч от политиката. „Футболът и спортът са аполитични", казва коментаторът на мача. А това не е първият подобен инцидент, припомня DPA.

Преди две седмици, след подобни послания за мир на стадионите, първо излъчването на мача между Борусия Дортмунд и Лайпциг, а ден по-късно и това на двубоя между Борусия Мьонхенгладбах и Майнц 05 бяха преждевременно прекратени. В Русия на медиите е забранено да се използват термини като „нападение", „инвазия" и „обявяване на война", когато отразяват войната срещу Украйна. Москва нарича войната „специална военна операция".

В изявление от началото на април Германската футболна лига (DFL) заяви, че ще се придържа към договора с руския партньор на Бундеслигата - Match TV. Вместо извънредно прекратяване и отказ от излъчване на лигата в Русия DFL иска да продължи да се фокусира върху „достигането на хората в Русия с послания за мир от стадионите". Въпреки това DFL заплашва и да прекрати бизнес отношенията си, ако има по-нататъшни прекъсвания на излъчването. „В същото време, разбира се, следим отблизо дали и до каква степен тази възможност продължава да съществува", се казва в разпространеното от лигата изявление.

Други големи първенства, например английската Висша лига и френската Лига 1, прекратиха договорите си в Русия. Бундеслигата, от друга страна, в момента продължава да разчита на силата на кадрите и на посланията от стадионите, за да окаже поне малко влияние върху възприемането на войната от руското население. Още в началото DFL обяви, че „в настоящата ситуация няма да печели от партньорството с Match TV и ще дари неизплатените приходи от партньорството през този сезон за хуманитарна помощ".

Но освен тази сила на кадрите от германските стадиони и самите клубове от Бундеслигата продължават да проявяват голяма солидарност с Украйна и клубовете от украинската лига. Борусия Дортмунд (BVB) например ще бъде домакин на украинския топ клуб Динамо Киев на 26 април. Мачът ще бъде предаван на живо от ZDF. Междувременно не се очаква излъчване по руска телевизия.

„Обръщаме се към всички вас, независимо дали подкрепяте BVB или друг отбор, дали сте футболен фен или не - моля, купете си билет за нашия благотворителен мач срещу Динамо Киев", каза изпълнителният директор Карстен Крамер. „Нека заедно да поставим един уважаван в целия свят знак на солидарност срещу войната и за мир в Европа. И преди всичко - нека заедно да помогнем на хората на място в пострадалата страна“.

Bundesliga : Franfurt tells Putin to stop war in Ukraine before Bayern Munich defeat https://t.co/PhEgjluAjO pic.twitter.com/3ot3O0dtel