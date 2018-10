Текстовете на едни от най-големите хитове на Елтън Джон отиват на търг

Снимка: Архив Ройтерс

Текстовете на някои от най-големите песни на Елтън Джон - „Rocket Man”, “I’m Still Standing” и версията на „Candle in the Wind” от погребението на принцеса Даяна, ще бъдат предложени на търг, тъй като дългогодишният му колега Бърни Топин разчиства архива си, предава Ройтерс.

Авторът на песни Бърни Топин, който стои зад над 40 от хитовете на Елтън Джон, продава колекцията си от оригинални текстове, както и илюстрирани версии на песни като „Bennie and the Jets” и „Yellow Brick Road”, посочват от Julien’s Auctions.

Топин е преписал и текста на „Candle in the Wind”, който Елтън Джон изпълнява на погребението на принцеса Даяна в Лондон през 1997 г. Очаква се този лот да достигне цена в диапазона 10-15 хил. долара в рамките на търга, който се организира през ноември в Ню Йорк.

Оригиналната песен е написана още през 1973 г. като ода за Мерилин Монро, но версията от 1997 г. е вторият най-продаван сингъл на физически носител за всички времена.

Топин продава на търг и оригиналната програма на погребението на принцесата, както и лично изрисувани илюстрации на песни като „Daniel” и „Don’t Let the Sun Go Down On Me”.

Творецът твърди, че иска да сподели работата си с другите.

„Надявам се, че тези предмети, които оформиха моята работа и подхранваха страстта ми, ще вдъхновят и ще донесат също толкова много радост на другите, колкото донесоха и на мен“, посочва той в изявление.

Част от събраните средства ще отидат в Elton John AIDS Foundation и Wounded Warrior Project.

Аукционът ще се проведе в Hard Rock Cafe в Ню Йорк на 9 ноември.

