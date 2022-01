Три творби на Банкси от колекцията на Роби Уилямс отиват на търг

Снимка: Piero Cruciatti/Anadolu Agency (Getty Images)

Три от най-разпознаваемите творби на Банкси от колекцията на музикалния изпълнител Роби Уилямс ще направят аукционния си дебют тази пролет, съобщава Bloomberg.

Творбите - Girl With Balloon („Момичето с балона“), Kissing Coppers („Целуващи се полицаи“) и Vandalised Oils (Choppers) – ще бъдат предложени за продажба в първото издание на търга The Now Evening на Sotheby’s в Лондон на 2 март.

Творбите на анонимния уличен артист Банкси, който е родом от Бристол, се оценяват на милиони паунда всяка.

Класическата поп арт творба Girl With Balloon прави дебюта си под моста Ватерло през 2002 г. и зае водещите заглавия отново през 2018 г., когато бе частично унищожена на търг на Sotheby’s, на който бе продадена за 1,1 млн. паунда.

Новото частично нарязано произведение бе преименувано на Love Is In The Bin („Любовта е в кошчето“) и бе продадена на търг за над 18 млн. паунда през октомври 2021 г., което според аукционната къща е рекорд за артиста.

Girl With Balloon (2006), притежавана от Роби Уилямс, е изобразена върху метал и е първата подобна, която ще се яви на търг, заявиха от Sotheby’s. Началната цена е между 2 и 3 млн. паунда.

Kissing Coppers, която изобразява двама британски полицаи в страстна прегръдка, беше представена за пръв път на стената на заведението The Prince Albert Pub в Брайтън през 2004 г.

Оригиналът обаче бе премахнат през 2014 г., след като на няколко пъти бе обект на вандалски прояви. Версията, притежавана от Уилямс, от 2005 г. е оценявана на между 2,5 и 3,5 млн. паунда и е първият път, в който картината върху платно Kissing Coppers се предлага на вторичния пазар, казват от Sotheby’s.

Третото произведение в колекцията е Vandalised Oils (Choppers) от 2005 г. и включва два военни хеликоптера на фона на пасторален пейзаж.

Творбата – част от серията Vandalised Oils, при които Банкси рисува графити върху класически маслени картини – е с първоначална цена между 2,5 и 3,5 млн. паунда.

Музикантът и бивш член на групата Take That Роби Уилямс заяви по повод творбите: „Помня, когато видях Girl With Balloon, Vandalised Oils (Choppers) и Kissing Coppers за пръв път. Вярвам, че те са едни от най-добрите картини и обожавам това, че са толкова дълбоко свързани с уличните творби“.

