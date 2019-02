„Зелената книга“ – сага за сегрегацията, спечели „Оскар“ за спечели най-добър фи

Режисьори и продуценти на "Зелената книга". Димитър Маринов, който играе един от музикантите във филма, носеше в джоба на сакото си българското знаме. Снимка: Ройтерс

„Зелената книга“ - разказ за сегрегацията, спечели награда "Оскар" за най-добър филм, побеждавайки конкурента „Рома“ съобщава Bloomberg. Преценката на журито представлява сериозен удар по Netflix.

„Зелената книга“ спечели общо три награди. Махершала Али като джаз пианиста Дон Шърли получи "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля, а Ник Валелонга, Брайън Къри, Питър Фарели - за оригинален сценарий.

На сцената с продуцентите и целия екип на сцената за първи път се качи и български актьор - Димитър Маринов, който играе един от музикантите във филма, носеше в джоба на сакото си българското знаме (на снимката). Втората церемония без водещ бе с 30 минути по-малко телевизионно време. Още в началото на февруари организаторите предупредиха участниците, че имат на разположение по 90 секунди време, за да благодарят, след което речите им ще бъдат прекъсвани. Това беше използвано на няколко пъти тази вечер.

Най-много награди "Оскар" спечели "Бохемска рапсодия" - за най-добър актьор на Рами Малек, звуков монтаж, звуков мишунг и монтаж. „Черната пантера“ взе три награди, както и „Рома“.

Самото шоу започва с изпълнения на група Queen и Адам Ламбърт - We Will Rock You, слята с We Are The Champions.

Вместо с встъпителна реч церемонията започна с видео, в което се показват избрани моменти от номинираните филми. Тина Фей и Ейми Полър обясниха от сцената, че не са водещи, но ще стоят достатъчно дълго на сцената, за да имат основание медиите да спекулират с това.

По статията работи: Бойчо Попов