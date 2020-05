Amazon пред нова сделка за поне 1 млрд. долара

Снимка: Bloomberg

Amazon. com Inc. е в напреднали преговори за закупуването на Zoox Inc., което ще разшири обхвата на гиганта в сферата електронна търговия и в технологиите за автономни превозни средства.

Компаниите обсъждат сделка, която би оценила Zoox на по-малко от 3,2 милиарда долара – частната оценка, която бе постигната в кръг на финансиране през 2018 г., твърди Wall Street Journal, като се позовава на запознати с темата източници. Споразумение може да бъде постигнато в рамките на седмици, но преговорите все още могат да се провалят.

Zoox, основана през 2014 г., работи по разработването на хардуера и софтуера, необходими за създаването на автономни таксита с електрическо задвижване, които ще могат да бъдат поръчвани от приложение за смартфони от тази година.

Една успешна сделка би могла да вдъхне нов живот на някога прочутия стартъп, който тана свидетел на срив на оценката си, докато се бореше да събере пари.

Преди няколко години Amazon създаде екип, посветен на технологиите за автономни превозни средства, мотивиран отчасти от намерението да транспортира повече от своите стоки. Концернът осъществи и няколко инвестиции в областта, включително миналата година, когато придоби участие в автономната фирма Aurora Innovation Inc., като влезе във финансиращия ѝ фонд в размер на 530 млн. долара.

Zoox поясни в изявление, че „получава интерес за стратегическа трансакция от множество страни и работи с Qatalyst Partners за оценка на такъв интерес“.

Други компании от автомобилния бранш, както и разработчници на чипове, също са проведели разговори със Zoox за потенциална инвестиция, твърдят източници. Поне още един друг заинтересован, освен Amazon, е предложил да купи компанията. Zoox е малко вероятно да се продаде за по-малко от 1 милиард долара, твърдят още източниците, които са пожелали а да не бъдат идентифицирани. Сред инвеститорите на Zoox са Lux Capital и Primavera Capital.

Компанията се ражда във времена, в които Силициевата долина развълнува инвеститорите с визията си за автономни таксита и превозни средства, пренаписващи правилата на пътя.

През 2016 г. General Motors Co. осъществи сделка на стойност над 1 млрд. долара за придобиване на малък стартъп, наречен Cruise Automation Inc., за да подкрепи собствените си усилия за самостоятелно шофиране. Uber Technologies Inc. последва със сделка за 680 милиона долара за придобиване на стартъп от един от най-ранните пионери в съвременните усилия, Антъни Левандовски - сделка, която по-късно се срина, след като предишният му работодател, подразделението за автономни коли на Alphabet Inc. известно като Waymo, го осъди за кражба на търговски тайни. Uber сключи извънсъдебно споразумение, а Левандовски впоследствие беше обвинен от федералните власти и през март се призна за виновен за кражба на търговски тайни.

Възходът и падението на Zoox отразяват експлозията на интереса към технологиите за автономни превозни средства и последващите по-бавни от очакваното темпове за внедряването на роботизираните превозни средства.

Съоснователят Тим Кентли-Клай първоначално беше изключително ефективен в печеленето на инвеститори, прилагайки известна медийна мистерия и притежавайки умението на шоумен да разпалва допълнително вълнение. През октомври 2016 г. той описа визията си за преживяването на пътуване в такси като „Дисниленд по улиците на… Сан Франциско“.

Предизвикателството пред Zoox беше, че Кентли-Клай продаде на инвеститорите идеята за компания, изградена върху три от най-горещите тенденции в автомобилната индустрия: технология без нужда от шофьори, електрически превозни средства и споделено пътуване. Всяка една от тези опори се оказа голямо, скъпо предизвикателство, преследвано от много по-големи и по-добре финансирани конкуренти.

През 2018 г. бордът на Zoox отстрани Кентли-Клай, след като компанията набра 500 млн. долара в кръг за набиране на средства, който я оцени на 3,2 млрд. долара. Тогава стана ясно, че компанията ще има нужда от много повече, за да изведе визията си на пътното платно.

Той беше заменен като изпълнителен директор в началото на миналата година от Айча Еванс, който беше главен стратегически директор в Intel Corp. И когато настана време за набиране на повече пари, пазарът се измести, което още повече затрудни задачата на Zoox да намери повече пари.

Интересът към действащите в сферата на автономните коли стартъпи намалява, докато парите се насочват към по-големи имена като Waymo и Cruise на GM, ситуация, изострена от пандемията на коронавируса.

Един от конкурентите, който се възпротиви на тази тенденция, беше Aurora Innovation, основан от възпитаници на Google, Uber и Tesla Inc. Amazon беше част от инвестиционния кръг, обявен през 2019 г., който набра над 530 милиона долара за Aurora, оценявайки стартъпа на повече от 2 милиарда долара.

Тази инвестиция на Amazon и друга, при която тя поведе кръг от 700 милиона долара за производителя на електрически автомобили Rivian Automotive LLC, сигнализира за нарастващ интерес на технологичния гигант към бъдещето на транспорта, тъй като компанията на Джеф Безос е изправена пред нарастващи логистични разходи.

Купуването на Zoox може да помогне на Amazon „да управлява нарастващите разходи за доставка, които може да надхвърлят 60 милиарда долара до 2025 г.“, пишат анализаторите на Bloomberg Intelligence Джитендра Уарал и Ейприл Ким.

