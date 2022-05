Англия се очертава като дом на първия в света хъб за въздушни таксита

Снимки:Bloomberg L.P.

Ковънтри, с около 400 хил. жители, някога е бил известен като автомобилният център на Великобритания. Сега градът от Мидлендс (обширна равнина в Централна Англия – бел. ред.) е оставен да се бори за идентичност след десетилетия на производствени спадове.

Тази пролет обаче Ковънтри отново е в челните редици на световните центрове за иновации в сферата на мобилността, превръщайки се в домакин на първия център за летящи таксита - електрически задвижвани машини, които излитат и кацат вертикално, известни като eVTOL, пише Automotive News Europe.

Хъбът все още не функционира напълно – eVTOL моделите там чакат регулаторно одобрение. Всичко останало обаче е готово. Очаква се търговската експлоатация на такситата да стартира до няколко години, според разработчика на центъра Urban-Air Port, конкурент на Skyports.

„Тук сме, за да покажем на всички как ще изглежда бъдещето“, споделя основателят и председател на Urban-Air Port Рики Санду. „Няма смисъл от нова технология, ако хората не вярват в нея“, добавя той.

Хъбът, изграден на голям автомобилен паркинг до оживено кръстовище от другата страна на основната железопътна гара на Ковънтри, не отстъпва пред футуристичния блясък на мобилността от анимационния сериал „Джетсънс“ например, а самият град, който е емблематичен за епохата на индустриалните центрове на късноколониална Великобритания, прави смел опит да преоткрие себе си.

„Ковънтри не е Лондон и това е важно“, изтъква Санду. „Лондон е добре обслужван от обществения транспорт. Ковънтри и много други градове не са“, добавя той.

Около хъба има инсталирани зарядни станции за електрически автомобили и скутери, които позволяват на пътниците да преминават безпроблемно от един начин на пътуване към друг.

Тук посланието е ясно. Летящите таксита не са някакво екзотично приключение, а ежедневно решение за декарбонизиране на междуградските пътувания, което ще бъде достъпно за много хора и струва почти толкова, колкото наземните таксиметрови услуги. Изграждането на подобен хъб също ще бъде достъпно, казва Санду. Според него такова начинание струва 5 млн. паунда (6,1 млн. долара).

Дизайнът на хъба напомня поничка, за който Urban-Air Port смята, че ще бъде най-ефективен в градски условия. Той включва централна площадка за кацане, заобиколена от външен пръстен, в който се намират съоръженията за регистрация, чакалня и кафене.

Цялата конструкция е с диаметър само 46 метра, отчасти за да се побере в претъпканите градски центрове, но също и защото времето между пристигането на съответния пътник и качването на борда на друг е предвидено да бъде само 20 минути. Това изисква обособяване на минимална по размер зона за изчакване.

Центровете ще включват малък брой търговци на дребно от висок клас – модните марки като Anatomie и Paul & Shark и италианският производител на вина Bottega разполагат с обекти в хъба в Ковънтри – плюс рекламни екрани, насърчаващи онлайн пазаруването.

Когато машината е готова за излитане, съответният пътник само трябва да измине няколко метра до eVTOL-а. След като се качи до специалната подвижна платформа в центъра, тя се повдига до нивото на купола, позволявайки на апарата да полети.

Все повече авиокомпании правят поръчки за подобни летателни машини, захранвани с електричество. Въпреки че са предназначени предимно за кратки полети, някои таксита могат да изминат над 160 км.

Urban-Air Port планира да изгради 200 хъба през следващите пет години и обмисля пет различни дизайна: пътническа база Air One, като тази в Ковънтри; плаваща версия Marine One; Resilience One, който може бързо да се сглоби, за да осигури помощ при бедствия; City Box, за превоз на товари; и Docks Box, предназначена за закрепване към товарни отделения в логистичните центрове.

Компанията казва, че участва в 65 активни програми по целия свят с инвеститори в недвижими имоти, градски власти, летища, бизнес центрове, технологични паркове, туристически предприятия и правителствени проекти.

