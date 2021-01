BMW изненада с по-големи от очакваното свободни парични потоци през 2020 г.

Снимка: Bloomberg L.P.

Баварският автомобилопроизводител с емблематичен статут в Западна Европа BMW AG е генерирал по-големи парични потоци от очакваното през миналата година. С това компанията се присъединява към германския си конкурент Volkswagen с оптимистичните си предварителни данни за представянето си на фона на продължаващото възстановяване, съобщава Bloomberg.

За цялата минала година свободните парични потоци са в размер на 3,4 млрд. евро в автомобилния сегмент, съобщава Ройтерс.

През последните три месеца те са се увеличили до 2,8 млрд. евро – почти двойно на същия период година по-рано. Компанията потвърди, че маржовете ще бъдат в горния край на диапазона 0-3%.

Въпреки това акциите на BMW поевтиняват с близо 2,7% на борсата във Франкфурт към 12:45 ч. българско време в четвъртък на фона на понижения при по-широкия пазар. Според анализатора на Bankhaus Metzler Юрген Пийпер маржовете на компанията не са толкова добри, колкото тези на VW, а мерките за намаляване на разходите няма да се повторят.

Продажбите и на двете компании се възстановиха след трудна първа половина на миналата година, като търсенето се възстановява с особена сила в Китай. Блокадите все още натежават върху доставките за цялата година и Mercedes-Benz на Daimler остава на първо място в сегмента на луксозните автомобили за пета поредна година.

Данните на BMW не са особено изненадващи, като се има предвид отчетът на VW и като се имат предвид продължаващите блокади в редица европейски страни. Възстановяването през четвъртото тримесечие на производителя може да се окаже „краткосрочно“, коментира Майкъл Дийн, анализатор на Bloomberg Intelligence.

BMW се представя добре в Китай – най-големият си пазар – въпреки че е под натиск от компании като Tesla Inc., Nio Inc. и Li Auto Inc., които увеличават пазарния си дял. Отговорът на баварския производител е с електрическите модели iX и i4, които се очакват в шоурумите през тази и следващата година съответно.

BMW също така се възползва и от по-добрите от очакваното резултати от пазара на използвани автомобили – сегмент, стимулиран от нежеланието на потребителите да се возят в градския транспорт заради пандемията.

По-рано тази седмица BMW стана една от 42-те компании, които бяха одобрени за държавна помощ в размер на 2,9 млрд. евро за проекти за батерии, които да засилят позициите на Европа в надпреварата на пазара на електрически коли.

Компанията ще публикува подробни данни за представянето си през миналата година на 17 март.

