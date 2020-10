Ford: Ще продадем до 100 хил. автономни коли в премиерната им година

Електрическият модел на Ford Motor Co. Mustang Mach-E GT. Снимка: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Американският автомобилен производител Ford Motor Co., който се стреми да се конкурира с концерни като Tesla Inc. и General Motors Co., очаква да продаде до 100 хил. превозни средства с инсталиран софтуер за автономно шофиране през първата година от реализирането на технологията си, съобщава Bloomberg.

Компанията ще представи своята система за автоматизиран транспорт Active Drive Assist в края на 2021 г. като допълнителна опция с цена от 1595 долара за своя модернизиран пикап F-150 и по-скъпа версия от 3200 долара за електрическия модел Mustang Mach-E, посочват от Ford. Системата ще е стандартна за най-високия клас на моделите.

Ford твърди, че цената на системата ѝ осигурява предимство пред нейните конкуренти. Софтуерът на Tesla Autopilot е стандартна за всички нейни превозни средства, но функцията за пълно автономно управление струва 10 хил. долара. В същото време системата Super Cruise на General Motors е част от пакета за безопасност за 4000 долара.

Според Ford ниската цена ще помогне на компанията да реализира до 100 000 поръчки на оборудвани със софтуера F-150 и Mach-E през първата година след пускането на функцията на пазара. Active Drive Assist позволява на водачите да свалят ръцете си от волана, без обаче да откъсват очи от пътя. Софтуерът функционира с покритие на около 100 000 мили от магистралите в Северна Америка, които Ford е картографирала.

Tesla популяризира системите за подпомагане на водача, които сега се предлагат на редица модели от други компании. Технологията обаче буди противоречия, тъй като се твърди, че може да предизвика фатални катастрофи.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов