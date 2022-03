General Motors купува дела на SoftBank в Cruise

Снимка: Bloomberg LP

Американският автомобилен концерн General Motors Co. изкупи дела на SoftBank Vision Fund 1 в стартиращата компания за самоуправление на автомобили Cruise LLC за 2,1 млрд. долара, с което сложи край на участието на японската инвестиционна компания в бизнеса и получи дял от 80% от него.

GM също така заяви, че ще инвестира още 1,35 млрд. долара в Cruise, с което ще компенсира сумата, която SoftBank беше обещала да инвестира в стартъпа, след като компанията започне да използва автомобили в бизнеса за споделено пътуване, което тя се готви да направи, предава Bloomberg.

Сделката консолидира собствеността и контрола на GM върху Cruise и променя начина на диверсификация на капитала на бившия главен изпълнителен директор Дан Амман, който беше уволнен през декември, след като настояваше за първично публично предлагане. Главният изпълнителен директор на GM Мери Бара и основателят на Cruise Кайл Вогт, който замени Амман на поста главен изпълнителен директор, заявиха, че в момента не се планира първично публично предлагане и вероятно няма да се случи скоро.

„Защо просто да не станем публично дружество? Това отвлича вниманието, особено в момента", заяви Вогт в Twitter, след като GM обяви сделката. „Cruise току-що стартира услуга за превоз без шофьор в Сан Франциско и искаме 100% от енергията ни да бъде насочена към разширяване на мащаба и удовлетворяване на клиентите ни“.

За SoftBank продажбата е добра възвръщаемост на близо четиригодишната инвестиция. Първоначално фондът се ангажира с 2,25 млрд. долара, придобивайки 11% дял в Cruise през май 2018 г. Първите 900 млн. долара трябваше да дойдат наведнъж, а 1,35 млрд. долара трябваше да бъдат изплатени, след като автомобилите бъдат готови за комерсиализация. Впоследствие SoftBank допринесе с около 300 млн. долара допълнително финансиране.

Когато в края на януари Cruise започна да предлага безплатни пътувания без шофьор, това задейства второто изискване за инвестиция на SoftBank, заяви GM по време на конферентния разговор с анализатори след обявяването на финансовия си отчет за четвъртото тримесечие. SoftBank не направи инвестицията, а GM изкупи нейния дял.

Управляващият партньор във Vision Fund, който подкрепи тази инвестиция и няколко други залога в областта на транспорта, бившият банкер от Goldman Sachs Майкъл Ронен, напусна Cruise преди две години. Оттогава много от компаниите от портфолиото му нямат ясен представител във фирмата.

Стойността на инвестициите на фонда в областта на технологиите спадна с 25 млрд. долара, а компанията е силно задлъжняла. Но Vision продаде дела си в Cruise за повече от два пъти по-голяма сума от първоначалната си инвестиция. Говорител на SoftBank отказа да коментира темата.

SoftBank Group, както и много други инвеститори, страда от спада на стойността на публичните акции и частните компании в късен етап на развитие. Компанията взе заеми срещу някои от инвестициите си, за да направи повече залози за стартъпи, което създава главоболия на фонда, тъй като съотношението на заемите към стойността на активите му се увеличава, а състоянието на основателя на SoftBank Масайоши Сон намалява. Продажбата на Cruise ще помогне за възстановяване на баланса.

GM Cruise има и други външни партньори, които все още притежават общо 20%. Сред тях са Honda Motor Co., която помага на GM да разработи автономния автомобил Cruise Origin, Microsoft Corp., Walmart Inc. и T. Rowe Price Group Inc.

Вместо първично публично предлагане GM изготви план, който позволява на служителите на Cruise да осребрят своите дялове в компанията като алтернатива на изчакването на първично публично предлагане. Производителят на автомобили стартира така наречената „Програма за периодични ликвидни възможности“, която ще плаща на съществуващите служители за нелистнати акции, които те искат да продадат по различно време през годината.

„Публичните компании обикновено имат предимство пред частните, когато правят предложения на кандидати, тъй като капиталовата част на предложението е ликвидна", каза Вогт в Twitter. „Но да бъдеш публично дружество може да бъде неприятно. Затова днес представихме нашето решение“.

В своето заявление GM заяви, че общият размер на капиталовите награди, притежавани от служителите, е на стойност 4 млрд. долара и че очаква да задели 1-1,5 млрд. долара тази година за фонда за служителите.

Амман е заявил вътрешнофирмено, че Cruise се нуждае от публично предлагане на акции, за да привлече и задържи таланти. Бара обаче иска да задържи Cruise в компанията - поне докато тя не постигне нови етапи в своята технология за самоуправление и не развие бизнес, който да носи приходи, заявиха през декември запознати с въпроса.

Акциите на GM поскъпнаха с 2,7% до 44,82 долара за брой при затварянето на борсата в петък в Ню Йорк.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова