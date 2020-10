GM иска да доминира в сегмента на електрическите пикапи със своя нов Hummer

Снимка: Angus Mordant/Bloomberg

Американският автомобилен концерн General Motors Co. показа своя дългоочакван електрически пикап Hummer във видео, подчертавайки плана си да се наложи на пазара за електрически превозни средства.

Пикапът, който ще се появи на пазарите през 2022 г., ще бъде с начална цена от 80 000 долара и с пробег при едно зареждане на батерията от 350 мили (над 560 км), съобщава Bloomberg.

GM ще продава модела в търговските представителства на марката GMC, след като производството му започне през есента на 2021 г., заяви автомобилният производител във вторник. Пробегът на GMC Hummer е приблизително същият като на Model 3 на Tesla Inc., като ускорява от 0 до 100 км в час за три секунди, което е еквивалентно на бензинов спортен автомобил.

Със своя нов пикап най-големият американски автомобилен производител цели да запази традиционното си превъзходство в този сегмент. За да помогне на възстановяването на допълнителните разходи за производство на електрическия модел, GM първоначално ще се съсредоточи върху най-модерните модели, които вървят на пазара на цена от 112 хил. долара. Компанията планира да пусне на пазара 20 плъгин модела до 2023 г., използвайки своята нова технология при батериите Ultium.

„Електрическият пикап Hummer на GM е революционен, като се противопоставя на това, което индустрията възприема като пикап“, заяви вицепрезидентът на Global Buick и GMC Дънкан Олдред.

И докато Tesla пое водещата роля при електрическите седани и кросоувъри, GM се надява да се наложи при търсенето на електрически пикапи. Производителят от Детройт преоткрива марката Hummer, която си спечели слава преди повече от десетилетие.

GM очаква силна конкуренция на пазара на електрически пикапи, включително от страна на Ford Motor Co., който планира да пусне електрическия пикап F-150. От друга страна стартъпът Rivian Automotive Inc., подкрепен от Ford и Amazon.com Inc., се стреми да пусне в продажба през 2022 г. своя пикап R1T.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова