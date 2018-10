Honda купува дял от звеното на General Motors за производство на автономни коли

Снимка: Ройтерс

Японската автомобилна компания Honda Motor Co Ltd ще инвестира 2 млрд. долара в придобиването на 5,7-процентен дял от Cruise, звеното на General Motors Co за производство на автономни превозни средства, разширявайки сътрудничеството между двата концерна в разработването на нови технологии, предава Ройтерс.

Honda, която изостава значително от своите конкуренти в разработването на самоуправляващи се коли, ще плати 750 млн. долара предварително за миноритарния дял в Cruise и ще инвестира още 2 млрд. долара в рамките на 12 години, съобщиха от компанията.

Японският концерн и Cruise ще работят съвместно върху разработването на автономни коли, които да се продават по целия свят.

През май японското дружество SoftBank Group заяви, че ще купи 19,6% от Cruise за 2,25 млрд. долара.

Инвестициите на Honda оценяват Cruise на 14,6 млрд. долара – около една трета от пазарната капитализация на General Motors – 48,5 млрд. долара.

Американската автомобилна компания придоби стартъпа през 2016 г. за 1 млрд. долара.

За сравнение, анализаторите са изчислили стойността на Waymo, звеното на Alphabet, което разработва автономни технологии, на 175 млрд. долара.

Honda проведе двугодишни разговори с Waymo за сътрудничество, но така и не се стигна до сделка.

„Дългогодишните отношения, които имаме с Honda ще ни позволят да напредваме много бързо“, смята президентът на Cruise Дан Аман.

