Китай планира да заздрави индустрията на електромобилите чрез консолидация

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Китай планира да консолидира индустрията на електрическите превозни средства, след като дългогодишната държавна подкрепа за сектора доведе до появата на твърде много компании, много от които вече не са конкурентоспособни или са обявили несъстоятелност, пише Bloomberg.

„В бъдеще производителите на електромобили трябва да станат по-големи и по-силни. В момента имаме твърде много компании за електрически превозни средства на пазара“, посочи Сяо Яцин, министър на промишлеността и информационните технологии, по време на пресконференция в Пекин.

По неговите думи компаниите остават предимно малки и разпокъсани.

„Ролята на пазара трябва да бъде използвана напълно и ние насърчаваме усилията за сливане и преструктуриране в сектора на електромобилите за допълнително увеличаване на пазарната концентрация“, изтъква министърът.

Китай, който успя да превърне своята електромобилна индустрия в най-голямата в света, поставя нов акцент върху консолидирането сред производителите на електромобили, чийто брой нарасна до около 300. Правителството изготвя мерки за ограничаване на свръхкапацитета в сектора и насочване на ресурсите към някои ключови производствени центрове.

Регулаторите обмислят да определят долна граница на използването на производствения капацитет за индустрията, като провинциите, които не отговарят на мярката, няма да могат да одобряват нови проекти, докато излишният капацитет не бъде въведен в експлоатация, информира Bloomberg.

Фокусът върху пренасочването на електромобилната индустрия към по-устойчиви основи се случва на фона на регулаторния натиск на Пекин върху други индустрии, от пазара на недвижими имоти до технологичния сектор, в стремежа на китайския държавен глава Си Дзинпин да прекрои икономиката и обществото.

Акциите на китайските производители на електрически превозни средства поевтиняха в рамките на редовната сесия. Цената на книжата на Xpeng Inc. се понижи с 3,2%, докато акциите на Li Auto Inc. изтриха 1,8% от стойността си. Търгуваните в Шанхай книжа на BYD Co. поевтиняха с 2,1%, а тези на BAIC BluePark New Energy Technology Co. изтриха 5,2% от цената си.

Появата на множество компании на китайския пазар на електромобили е предизвикана от десетилетие на държавна подкрепа и субсидии, които трябваше да насърчат потребителите да купуват електрически превозни средства вместо такива с двигатели с вътрешно горене.

Общите субсидии, предоставени от Пекин за покупки на автомобили, използващи нов вид енергия, възлизат на 33 млрд. юана (5,1 млрд. долара) за периода 2015-2020 г., показват данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

От своя страна регионалните правителства също предлагат данъчни облекчения и други стимули за производителите на електромобили, което води до свръхкапацитет. Провинция Дзянсу, северно от Шанхай, сега е дом на около 30 концерна, които поне на теория произвеждат електромобили. Някои от тези компании вече са фалирали.

Средното ниво на експлоатация на производствения капацитет за автомобилните производители в Китай е едва 53% за 2020 г. В Китай има около 300 производители на електромобили, според данни на агенция „Синхуа“, представени през април.

