Китай разширява обхвата на ограничения за личните данни при автомобилите

Китай увеличава репресиите срещу информацията, събирана от автомобилните производители, като част от по-широката инициатива свързана с начина, по който компаниите обработват и защитават потребителските данни, съобщава Bloomberg.

Данните не трябва да се събират без съгласието на водача на съответното превозно средство, а вече събраните данни трябва да се обработват в рамките на автомобила, посочват пет правителствени служби.

Освен това вграденият хардуер, като камери и радари, трябва да бъде достатъчно точен, за да изпълнява функциите си, а всички събрани данни трябва да бъдат максимално анонимни, допълват институциите.

По-строгите правила се налагат, докато Китай се противопоставя на своите най-силни технологични компании, включително Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Didi Global Inc., в опит да подсигури своята власт върху обществото.

Правителството също така се занимава с опасенията сред потребителите относно постепенната ерозия на личния им живот, тъй като технологичните компании постигат бърз напредък в използването на различни инструменти, от разпознаване на лица до големи данни (big data).

Новите правила ще влязат в сила от 1 октомври и ще бъдат насочени към намаляването на „безредното събиране и злоупотреба“ с данни, посочват от правителствените служби. Те ще засегнат широк кръг от автопроизводители, доставчици на компоненти и софтуер, дилъри, фирми за поддръжка и ремонт, както и компании за споделено пътуване като Didi Global.

Всички значими данни трябва да се съхраняват локално, докато информацията, която трябва да бъде изнесена по различни бизнес причини, трябва да бъде одобрена от администрацията по киберпространството и други свързани с нея отдели към Държавния съвет на Китайската народна република.

Правителството също ще може да провежда произволни разследвания, както и да изисква от компаниите да представят годишен доклад за управление на данните.

По-рано тази година Пекин поиска от Tesla Inc., единственият чуждестранен автомобилен концерн, който има правото да развива самостоятелно бизнес в страната, да съхранява всички данни, събрани от неговите автомобили, на местно ниво, след като на превозните средства с марка Tesla беше забранено да влизат във военни бази и някои правителствени зони поради опасения, че камерите им биха могли да се използва за шпионаж.

Компанията обеща да спази искането и да създаде центрове за данни в страната.

В сряда Tesla публикува редица обяви за наемане на служители, които да отговарят за връзките с обществеността, като в списъка с отговорности попада и комуникацията с властите в градове като Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Нанкин. Концернът наема и допълнителен брой мениджъри за връзки с обществеността в Шанхай, Нанкин, Шънджън, Сиан и Шенян.

Базираната в Калифорния компания подсилва и своя правен екип в Китай. Bloomberg съобщава за обяви за адвокат за защита на личните данни, адвокат по въпросите с монопола, адвокат по инженерните теми и адвокат за вече продадените продукти на Tesla.

