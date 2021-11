Китайската Byton е заплашена от производство по несъстоятелност

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайската компания за електрически превозни средства Byton е преустановила плащанията към работниците си, спирайки производствени линии в своите съоръжения, а местен съд започна изслушвания, които могат да доведат до производство по несъстоятелност, пише Nikkei Asia Review.

Съдът в Нанкин, провинция Дзянсу, е започнал изслушване в понеделник по искане на Shanghai Huaxun Network System Co., кредитор на Byton. Shanghai Huaxun настоява за започване на процедура по несъстоятелност за Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co., основното бизнес звено на Byton.

Byton спря изплащането на заплати на своите работници, тъй като работата в заводите ѝ е била преустановена, споделя източник, запознат с проблема. Компанията, която представи първия си концептуален автомобил M-Byte през 2018 г., все още не е започнала търговско производство, първоначално планирано за 2019 г.

Дори ако Byton успее скоро да пусне на пазара своя първи продукт, автомобилите ѝ няма да бъдат конкурентоспособни на превозните средства на нейните съперници при текущите пазарни условия, добавя източникът.

Основана през 2016 г. от бивши мениджъри на BMW и Nissan Motor, Byton е сред групата китайски стартъпи, които се насочиха към процъфтяващия сектор на електрическите автомобили на фона на щедрите държавни помощи в Китай. Сред ранните инвеститори в концерна изпъкват имената на Foxconn Technology Group и Tencent Holdings Ltd. Властите на Нанкин притежават близо 20% от Zhixing New Energy, звеното на Byton за електрически коли.

През 2017 г. компанията, която до този момент се нарича Future Mobility, официално прие името Byton, малко след като си осигури 240 милиона долара финансиране от Suning и Fullshare Holdings.

През 2018 г. държавният концерн China FAW Group оглави нов кръг на финансиране за Byton на стойност 500 милиона долара. През септември 2018 г. Byton придоби звено на FAW за 850 милиона юана (133 милиона долара), за да получи лиценз за производство на автомобили.

Финансовите проблеми за Byton започнаха да се проявяват през септември 2019 г., когато компанията не успя да осъществи друг кръг на финансиране. Промените в управлението и пандемията от COVID-19 допълнително изостриха проблемите на концерна. Byton преустанови всички китайски операции и освободи персонала през юли 2020 г. Бившият главен изпълнителен директор Даниел Кирхърт напусна компанията и малко след това се присъедини към подразделението на Evergrande за производство на електромобили.

„За Byton вероятно ще бъде много трудно отново да си стъпи на краката“, изтъква друг източник, наясно със ситуацията в компанията.

Byton се възползва от временен спасителен пояс, когато миналия януари сключи споразумение за стратегическо сътрудничество с доставчика на Apple Inc. Foxconn.

Към юни 2020 г. Byton разполага с около 1000 служители в Китай и около 500 в други страни, включително в САЩ.

Концернът също е изправен пред нови конкуренти на пазара на електрически превозни средства, тъй като все повече хора се обръщат към електромобилите. Китайските стартъпи Nio, Li Auto и Xpeng дебютираха на фондовата борса в САЩ, докато технологичните гиганти като Baidu и Xiaomi влагат милиарди долари в развитието на собствен бизнес с електрически коли.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова