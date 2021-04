Компания за автономни камиони планира листване на борсата чрез SPAC компания

Снимка: Bloomberg L.P.

Стартъпът за автономни камиони Plus води преговори за сливане с компанията със специално предназначение (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V, съобщава Bloomberg, цитирайки източници, запознати с темата.

Plus е поредната компания от индустрията за електрическа мобилност, която се насочва към обединяване със SPAC дружество, за да излезе на борсата.

Подкрепеният от Sequoia Capital China стартъп може да бъде оценен на повече от 3 млрд. долара, като се очаква да набере между 500 и 600 млн. долара от сделката.

BlackRock Inc., инвеститор в Hennessy, обсъжда влагането на повече пари чрез т.нар. частна инвестиция в публичен капитал, или PIPE, изтъкат източниците.

Страните могат да постигнат споразумение още следващата седмица.

Преговорите продължават и подлежат на промяна. Представителите на Plus и BlackRock за момента отказват да дадат коментар.

Базираната в Купертино, Калифорния, Plus е сред редицата стартъпи, които се опитват да се наложат на пазара на автономни превозни средства. Компанията работи с китайската SF Holding Co., която използва камиони с оборудване на Plus, които могат да изминат 1500 километра на ден.

Държавното дружество China FAW Group Co. планира да започне масово производство на автономните камиони още през това тримесечие, съобщават от Plus.

Основана от група студенти от Станфордския университет през 2016 г., Plus е подкрепена от големи инвеститори, включително Shanghai Automotive Industry Corp., GSR Ventures Management и Full Truck Alliance.

Стартъпът също така развива партньорство с европейския производител на камиони Iveco SpA и работи с Cummins Inc. по използването на автономни технологии в камиони, задвижвани с природен газ.

По статията работи: Аспарух Илиев