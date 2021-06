Компанията зад най-продавания електромобил в Китай се цели още по-високо

Снимка: Bloomberg L.P.

От средата на 2020 г. един малко известен автомобилен производител доминира на най-големия пазар в света за електромобили, като почти всеки месец той изпреварва по продажби по-големите играчи, дори глобалния лидер Tesla Inc., със своя малък автомобил с цена от 4500 долара, пише Bloomberg.

Автомобилът Hongguang Mini е отроче на съвместното предприятие SAIC-GM-Wuling Automobile Co., инициирано от SAIC Motor Corp., Guangxi Automobile Group Co. и американския гигант General Motors Co.

Базираната в Люджоу компания е продала около 270 хил. електромобила в рамките на девет месеца, като Hongguang Mini се превръща в най-популярната електрическа кола в Китай.

Успехът тласка компанията да повиши и целите си за продажбите на 1,2 млн. броя през следващата година, което почти се равнява на броя на електромобилите, произведени от китайските концерни през 2020 г., взети заедно.

Създадено през 2002 г., китайско-американското съвместно предприятие изгражда своя бизнес на базата на продажбите на микровани – които стават най-продаваните превозни средства в Китай през 2017 г.

И докато микрованите са особено популярни сред мъжете, след дебюта си през миналата година, Hongguang Mini се оказа доста успешен и сред дамската аудитория.

„Нашата компания се стреми да произвежда всичко, от което хората имат нужда“, изтъква директорът на брандинга и маркетинга във Wuling Джан Ицин.

Успехът на Wuling с Hongguang Mini се дължи на целенасочената маркетингова кампания, провеждана почти изцяло онлайн, според Джан. Неговият екип често комуникира с потребителите директно чрез различни социални платформи.

Wuling залага и на друго - освен най-ниската цена: шофьорите на Hongguang Mini могат да персонализират своите превозни средства по начин, който не е възможен другаде.

Чрез „стикери“ панелите и каросерията на автомобила могат да бъдат трансформирани. Някои се забавляват с Nike, някои имат подобни на галактики космически сцени, а други предпочитат анимационни герои от Hello Kitty до Doraemon. Оригиналният Hongguang Mini се предлага в около 20 различни основни цвята, които могат да се сменят, а купувачите могат да персонализират и интериора.

Зора Джан вече е закупила своя Hongguang Mini. Тя е фен на японския мангака и аниматор Хаяо Миядзаки, режисирал филми като „Отнесена от духове“, „Принцеса Мононоке“ и „Моят съсед Тоторо“. Именно третата лента я вдъхновява на персонализира своя електромобил като котешкия автобус от филма.

Тя е похарчила около 15 000 юана (2300 долара), за да покрие интериора на колата с кадифен салон и да инсталира светлини върху покрива на колата.

„Много от моите приятели имат Mini, може да ги видите навсякъде в Люджоу“, посочва Джан, която живее с родителите си (те карат BMW). „Обичам неща, които отразяват характера ми. Може да променя външния вид на колата отново, ако има други неща, които ми харесват", добавя тя.

Извън Люджоу налагането на електромобилите в Китай се случва със сравнително умерен темп. Делът на тези превозни средства от продажбите на нови автомобили достига 6%, като конкуренцията на пазара продължава да се ожесточава. Tesla продължава да бъде най-престижната компания в сегмента, но имена като Nio Inc., Xpeng Inc., Li Auto Inc. и WM Motor набират популярност сред местните клиенти.

„SAIC-GM-Wuling трябва да предлага нови идеи през цялото време, за да привлече потребителите“, смята Йохен Зиберт, управляващ директор в звеното на компанията JSC Automotive в Сингапур. Hongguang Mini е „един вид аксесоар, което означава, че това е моден артикул, който може да излезе от мода рано или късно“, добавя той.

Wuling е продала общо 1,6 милиона автомобила през миналата година. Въпреки че компанията отчита 4-процентен спад спрямо 2019 г., продажбите ѝ на автомобили, използващи нов вид енергия, нарастват почти тройно до 174 хил. броя.

