Конкурент на Tesla ще атакува пазара с три електромобила в рамките на месеци

Снимка: Bloomberg L.P.

Американският производител на електромобили Rivian Automotive Inc. скоро ще предприеме агресивен спринт, за да подобри своя бизнес, като планира да пусне в продажба три модела - пикап, SUV (sport utility vehicle) и микробус – в рамките на няколко месеца. За тези амбициозни усилия Rivian ще използва мощни оръжия: бивши инженери на Tesla Inc., които стоят зад седана Model 3, съобщава Bloomberg.

Чарли Мванги, ръководител на производството в Rivian, и Ник Калайджиян, ръководител на инженеринга, играят ключова роля за създаването на най-евтиния автомобил на Tesla и пускането му в продажба през 2018 г.

И двамата работят за кратко време в други стартъпи, преди да бъдат привлечени в Rivian заради уникалната тръпка от пускането на нови превозни средства, включително на R1T, пикап, предназначен за любителите на дивата природа, който ще бъде пуснат в продажба през юни.

Но те не са единствените. Bloomberg установява, че повече от 50 ръководни длъжности в Rivian принадлежат на бивши служители на Tesla, от директора до вицепрезидента. Включвайки и висшите мениджъри, този брой се увеличава до повече от 100.

Предоставяйки лидерските позиции на индустриални ветерани, Rivian предприема действия за подобряване на шансовете си да се превърне в най-надеждния претендент за короната на Илон Мъск на пазара на електромобили.

Подкрепената от Amazon.com Inc. Rivian е успяла да набере над 8 млрд. долара до момента, като работната ѝ сила е нараснала до над 5100 служители в глобален мащаб, добавяйки приблизително по 150 души на седмица. Компанията успява да привлече таланти от индустриални гиганти като General Motors Co., Apple Inc. и Ford Motor Co.

Но бившите служители на Tesla се открояват. Възпитаниците на най-големия производител на електромобили в света са значително повече на брой, предоставяйки на главния изпълнителен директор на компанията Робърт Скаринг безценен опит.

Tesla възприема Rivian като заплаха. През юли концернът заведе дело срещу стартъпа, обвинявайки го в кражба на служители. Синди Никола, вицепрезидент по набиране на персонал, е изпълнявала в продължение на четири години същите функции в Tesla.

Главният изпълнителен директор на Rivian Automotive Inc. Робърт Скаринг. Снимка: Bloomberg L.P.

В отговор на атаката Rivian обяви, че Tesla използва делото, за да сплаши служителите си да не напускат компанията и поиска от съдията да прекрати процеса.

През последните дванадесет месеца Rivian нае повече от 3000 души. От тази група около 130 са бивши служители на Tesla, така че общият брой на възпитаниците на Tesla все пак остава малък. Някои идват директно от комплекса на Tesla във Фримонт, Калифорния, или от Рино, Невада.

Ветераните от Tesla могат да бъдат намерени в много компании от Силициевата долина, от утвърдени имена като Apple до прохождащи стартъпи като Lucid и Proterra.

Тези, които се прехвърлят от Tesla към Rivian, обаче ще открият, че Скаринг не се опитва да имитира корпоративната култура на своя по-голям съперник.

Скаринг е разглеждан от персонала като ръководител, който не разчита толкова на микромениджмънта, колкото Мъск. Според тях той е готов да представи сравнително голяма свобода за действие на своите помощници, като в същото време отделя достатъчно внимание на инженеринга.

Въпреки всичко Rivian остава джудже в сравнение с Tesla, а нейният лидер- недоказан в глобален план.

Когато електрическите пикапи на концерна се появят на пазара, те ще трябва да се борят за клиенти заедно с Tesla, която управлява около 80 000 служители и има пазарна капитализация от около 556 млрд. долара.

Rivian си е осигурила поръчка от Amazon за 100 000 микробуса, като гигантът при електронната търговия заяви, че очаква 10 000 от тях да бъдат в пуснати в експлоатация до 2022 г.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева