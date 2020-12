LG Electronics създава съвместно предприятие с Magna за електромобилни части

Снимка: Bloomberg L.P.

Южнокорейската технологична компания LG Electronics Inc. планира да отдели част от бизнеса си с електрически автомобили в ново съвместно предприятие с канадското дружество Magna International Inc., съобщава Bloomberg.

Magna ще купи 49-процентен дял от новото звено срещу 501,6 млрд. вона (453 млн. долара), като останалите 51% ще принадлежат на LG Electronics.

Съвместното предприятие ще произвежда електрически мотори, инвертори и системи за електрическо задвижване във фабрики в Инчхън в Южна Корея и Нанкин в Китай, съобщават източници, запознати с темата.

След новината акциите в LG Electronics поскъпнаха с рекордните 29,6% в края на сесията в Сеул.

Автомобилните доставчици в световен мащаб продължават да се позиционират, за да се възползват от растящата популярност на електрическите автомобили. Съчетанието от по-строги регулации за автомобилите, задвижвани с петролни горива, благоприятни правителствени политики и технологични подобрения при батериите тласнаха повече автомобилни производители да ускорят плановете си за електрификация. Промяната също предизвика рали при акциите на лидера на пазара Tesla Inc., както и при китайските стартъпи Nio Inc. и XPeng Inc.

LG Electronics „се очертава като нова алтернатива на акциите на Tesla за инвеститорите“, коментира Йон Кьон-Дае, главен инвестиционен директор за борсите в базираната в Сеул Macquarie Investment Management Korea. По неговите думи компанията е „известна като лидер в електрониката и може да произвежда електрически автомобили въз основа на модел на производител на оригинално оборудване, вместо да създава собствена марка електромобил“.

Новата компания, наречена условно LG Magna e-Powertrain, ще обслужва поръчки от Magna, както и от клиенти на канадското дружество.

„Очаква се пазарът на електромотори, инвертори и системи с електрическо задвижване да отчете значителен ръст до 2030 г. и съвместното предприятие ще се насочи към този бързо растящ глобален пазар с портфолио от световна класа“, заявиха компаниите в съвместно медийно съобщение. „LG ще помогне да съкрати времето на Magna за пускане на пазара на производство на компоненти за електрификация“, посочват още те.

Въпросното предприятие е втората голяма подобна инвестиция за LG Electronics в автомобилната индустрия, след като през 2018 г. компанията закупи доставчика за системи за автомобилно осветление ZKW Group GmbH за около 1,1 млрд. евро.

Друга компания от групата LG, LG Chem Ltd., отдели своя бизнес за съхранение на енергия и батерии и създаде LG Energy Solution Co. в началото на този месец.

Новото съвместно предприятие с Magna ще разполага със собствен изследователски център в Мичиган, САЩ, където се намира централата на Magna за американския пазар, съобщават още източниците.

LG Magna e-Powertrain ще наеме повече от 1000 служители, разпределено в САЩ, Южна Корея и Китай, като трансакцията се очаква да приключи през юли.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева