Li Auto очаква двукратен ръст на месечните продажби до септември

Снимка: Li Auto

Китайският производител на електрически превозни средства Li Auto очаква продажбите му да нараснат до 10 хил. автомобила на месец от септември, като планира да разшири своята търговска мрежа, съобщава Ройтерс.

Президентът на концерна Шън Йенан заяви, че Li Auto, която до момента е пуснала в продажба само един модел, очаква месечните продажби на Li ONE да се удвоят до септември. През април компанията е продала 5539 автомобила.

Според Шън компанията ще разшири своята търговска мрежа и ще продължи да използва стратегията за директни продажби. Li Auto също така е започнала да сформира екип за проучване на продажби извън Китай. Концернът разполага със 75 магазина в повече от 50 населени места в Китай.

Li Auto, чиято пазарна капитализация достига 18 млрд. долара, се конкурира на местния пазар с Tesla Inc. и с редица други китайски производители на електромобили, в това число Nio Inc. и Xpeng Inc.

Изпълнителният директор на Li Auto Ли Сиян заяви, че компанията планира да инвестира 3 млрд. юана в научноизследователска и развойна дейност през тази година. Според него концернът е отворен за допълнителни възможности за набиране на средства, включително за облигации и кредити.

През първото тримесечие на годината компанията успя да достави 12 579 превозни средства, което представлява ръст от 334,4% на годишна база. За същия период на 2020 г. Li Auto е продала 2896 електромобила. Въпреки това постигнатото в началото на тази година отстъпва на резултата за четвъртото тримесечие на 2020 г., когато концернът успява да продаде 14 464 превозни средства.

Приходите от продажби за периода януари март 2021 г. достигат 3,46 млрд. юана (528,7 млн. долара), или ръст от 311,8% спрямо първото тримесечие на 2020 г..

Общите приходи на концерна достигат 3,58 млрд. юана (545,7 млн. долара), което е ръст от 319,8% на годишна база.

Свободният паричен поток достига 87 млн. долара.

През март стана ясно, че Li Auto, Nio и Xpeng планират листване на борсата в Хонконг още през тази година, за да достигнат до по-голяма база от инвеститори, които да са ситуирани в близост до техните централни управления. Трите компании са успели да наберат общо от борсата в САЩ 14,7 млрд. долара до момента.

Li Auto и Xpeng излязоха на борсата в САЩ в средата на миналата година, така че вероятно ще кандидатстват за листване в Хонконг чрез двойно първично публично предлагане (IPO).

